Hermanos y amigos, que el Dios verdadero (Padre, Hijo y Espíritu Santo) les bendiga a todos, Mateo 28:19; en esta oportunidad expondremos el tema: ¿Qué es un santo y por qué estamos llamados a serlo, según la Biblia?, esperando les sea de información, instrucción y edificación.

Bien, comenzamos diciendo que un santo humanamente hablando a aquel que obedece los mandamientos divinos, alguien apartado del mal, del pecado, de la corrupción, pero también se considera santo a los objetos que están dedicados al servicio de Dios (Padre, Hijo y Espíritu Santo), por ejemplo los instrumentos de música, el altar, los bancos o sillas o muebles del templo, el local de uso religioso para la obra de Dios, etc., etc.

Ahora bien, la palabra Santo, es sinónimo de puro, limpio, sin mezcla, sin contaminación, sin corrupción es como el oro 24, sin impureza, etc., etc., lo contrario a santo es impuro, impío, sucio, contaminado, corrupto, perverso, etc., etc.

Por otro lado, muchas personas ajenas al conocimiento bíblico creen y le han vendido que los santos son las imágenes de oro, plata, piedra, yeso o cualquier otro material a quienes ellos le rinden culto, esto la Biblia lo llama ídolos, que no es más que la adoración a las criaturas antes que al Creador. Esto está prohibido y lleva a la perdición a quien se mantenga en esta actividad y muera practicándola. Alábalo si puede… Exodo 20:1 al 14; Salmos 135:15 al 18.

En este mismo orden de enseñanza, muchas de las cartas del Apóstol Pablo en su salutación inicial y destinatarios que están registrada en la Biblia comienzan diciendo: “A los santos y fieles, que están en Corintios, Efeso, Filipo, Colosa, Tesalónica”, que se refiere a los cristianos de las diferentes ciudades donde llegó el evangelio y fue aceptado por ellos con un cambio de vida, de pagano o mundano a seguidores de las doctrina de Cristo, contenida en el Nuevo Testamento. Adorálo si quiere…Corintios 1:1; Efesios 1:1, Filipenses 1:1.

Mis queridos hermanos y amigos, Dios es Santo y cuando decimos que Dios es Santo se refiere a Puro, Limpio, Sin Mezcla, sin Contaminación, sin Corrupción, sin maldad. Desde luego Dios es Santo en término absoluto y espera que sus seguidores, sus hijos, quienes le obedecen también sean santos como él no en término absoluto, porque fallamos, pero él ve y espera nuestro esfuerzo por guardar y obedecer sus normas, para tener la entrada a su reino eterno y celestial, ya que nadie va a dañar el Cielo, hubo quien lo intentó y fue sacado de allí… (Lucifer y sus demonios). Si esperamos obtener los beneficios eternos hay que ser santo, bíblicamente hablando. 1ra. Pedro 1:12 al 14, Ezequiel 28:12 al 14; Isaías 14:12.

Por otra parte, el modelo de santidad es el Hijo de Dios, el Señor Jesucristo, aunque la biblia registra otros hombres y mujeres santos por su obediencia a las normas establecidas en las Sagradas Escrituras (Biblia) y aunque también registra sus fallos es para que no cometamos los mismos errores de ellos hoy. Hubieron también personas en la Biblia apartada de la santidad obstaculizando la voluntad de Dios para los santos verdaderos, que no son los de yeso, madera, oro o plata, porque no están para recibir adoración el único digno de alabanza y adoración es Dios, pero para fines de salvación si hay que ser santo… Hebreos 12:14.

Concluyendo, la Biblia establece bien claro en diferentes de sus libros que hay que ser santo, para entrar al Reino de Cielos y ver un día a Dios cara a cara, desde luego la santidad es un proceso que irá en crecimiento a medina que conocemos a Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo a través de la Biblia y comenzamos una relación de amistad con él obedeciendo sus normas, reglas y mandamientos, de lo contrario practicando toda clase de pecado y haciendo las cosas que nos agradan contrario a Dios, no hay garantía de nada, muchos hijos e hijas no han sido criados para ser santos en esta vida, pero ellos se han encontrado con la Biblia y han cambiado de vida con el arrepentimiento y la conversión a Jesucristo y por esto vemos la conducta de los santos del Antiguo Testamento en la nación de Israel, un pueblo que fue llamado a ser santo y no se mantuvo, por esto fracasó y vemos los resultados en la historia bíblica y universal, pero también estamos los santos del Nuevo Testamento, lo que se conoce como la Iglesia cristiana bíblica, evangélica y pentecostal, donde no todos los que están son, pero usted y yo estamos llamados de parte de Dios para ser los santos verdaderos en esta vida, guardando y obedeciendo la enseñanzas del Santo de los santos, (Padre, Hijo y Espíritu Santo). Juan 5:39; 1ra. Timoteo 5:22.

Así que, si no somos santos, debemos comenzar o perderemos el objetivo de la vida, la existencia y verdadero propósito en esta tierra, para pasar al más allá a las eternas bendiciones del Todopoderoso…

Que el Señor les bendiga y nos ayude a todos…

Nota: De usted sentir el toque del Señor mediante estos mensajes bíblicos le recomiendo cuatro pasos: 1.- Visitar una iglesia bíblica, evangélica o pentecostal; 2.- Ponga su emisora cristiana, 1,200 a.m., 1330 a.m., 1440 a.m.; 3. Lea 1 o 2 capítulos diarios de la Biblia; 4.- Ore a Dios el Padre en el nombre de Jesús todos los días con sus propias palabras y su forma sincera de comunicarse… Perseveramos en Cristo asistiendo a la Asamblea de Dios central, Av. Duarte Esq. Eusebio Manzueta. Cultos los domingos de 9:00 a.m., a 10:30 y de 11:00 a.m., a 12:30 p.m. y los miércoles de 7:00 p.m., a 8:30 p.m. Entrada gratis…

Por Miguel de J. Ramírez P.

