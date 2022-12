¿Qué es un cristiano, cuántas clases hay y qué dice Cristo y sus apóstoles?

Hermanos y amigos, que el Dios verdadero (Padre, Hijo y Espíritu Santo) les bendiga a todos, Mateo 28:19; en esta oportunidad expondremos el tema: ¿Qué es un cristiano, cuántas clases hay y qué dice Cristo y sus apóstoles?, esperando les sea de información, instrucción y edificación.

Bien, comenzamos diciendo que un cristiano es uno que cree en Cristo, según el diccionario, pero también un cristiano es un discípulo de Cristo, uno que se parece a Cristo. Un cristiano es quien práctica las enseñanzas de Cristo.

Ahora bien, hay un sinnúmero de clases de cristiano por sus diferentes denominaciones religiosas y quiero mencionarles unos cuantos: Cristiano-católico, cristiano-evangélico, cristiano-bíblico, cristiano-adventista, cristiano-luterano, cristiano-menonita, cristiano-metodista, cristiano-ortodoxo, cristiano-fundamentalista, cristiano-pentecostal, cristiano-mormón, cristiano-testigo, cristiano-bautista, etc., etc., pero dentro de todos estos tipos cristianos los podemos subdividir en dos: Cristiano-práctico y cristiano-teórico, o más bien, cristiano-simpatizante y cristiano-militante. Adóralo si puede…

Mis queridos hermanos y amigos, el cristianismo desde el concepto bíblico, es un discípulo de Jesucristo, un seguidor práctico de las enseñanzas de Jesús, dicho por él mismo, en las siguientes citas bíblicas: “ Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen, y yo les doy vida eterna; y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio, es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos”, Juan 10:27 al 30.

“Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos; y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres”, Juan 8:31 y 32.

Hermanos y amigos, el Señor Jesucristo considera como sus seguidores a aquellas personas que le siguen y oyen su voz, refiriéndose a sus palabras o sus enseñanzas contenidas en el Evangelio o Nuevo Testamento y al mismo tiempo aquellas personas que obedecen su palabra para ser verdaderos discípulos libres del pecado y la maldad, en cuanto a su conducta de luz y haber dejado las tinieblas, según otra cita del mismo Hijo de Dios que dice: “Yo soy la luz del mundo el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida”, Juan 8:12.

En este mismo orden de enseñanzas, si nosotros nos consideramos cristianos, podríamos preguntarnos:1.- ¿Nos parecemos a Jesucristo en cuanto a nuestra conducta moralmente hablando? 2.- ¿Somos cristianos apegados a las prácticas y enseñanzas del Hijo de Dios? 3.- ¿Soy una oveja que sigue al pastor Jesús como dice él en el Evangelio según San Juan 10:27 al 30? 4.- ¿Soy discípulo seguidor y practicante de la doctrina o enseñanza de Jesucristo contenidas en el Nuevo Testamento?

Por otro lado, si sólo somos cristianos de nombre y sin compromiso y no practicamos las enseñanzas del Hijo de Dios, y nos enmarcamos sólo en el tipo de cristianos simpatizantes, cristianos admiradores, cristianos teóricos o cristianos que nacimos en la era cristiana. Un cristianismo sin compromiso no garantiza la salvación o la vida eterna en el lado bueno que ofrece el Señor Jesucristo en la Biblia, según dice él en las citas que hemos transcrito que sus ovejas tienen vida eterna y nadie las arrebatará de su mano, siempre y cuando sigamos su voz y la ejecutemos en nuestro diario vivir. ¿Qué me dice usted?

Mis queridos hermanos y amigos, los apóstoles o discípulos del Señor Jesús en sus respectivas cartas o libros que hoy tenemos el Nuevo Testamento no consideraban cristianos aquellas personas que no incorporaban las palabras o las enseñanzas de Cristo a su vida diaria y quiero mencionarles diferentes de sus citas bíblicas como prueba de lo que decimos:

“Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis; y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y él es la propiciación por nuestros pecados; y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice: Yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él; pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado; por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo”, 1ra. Juan 2:1 al 6… Palabras del apóstol Juan evidenciando que quien nos obedece los mandamientos del Señor no todavía no está completo y firme como cristiano…

“Así que, arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados; para que vendrán los tiempos del refrigerio de la presencia del Señor”, Hechos 3:19.

“Pedro les dijo: Arrepentíos, y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados; y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos; para cuantos el Señor nuestro Dios llamare”, Hechos 2:38 y 39. Palabras del apóstol Pedro el cual considera que para ser cristiano hay que arrepentirse y convertirse al Señor Jesucristo viviendo de acuerdo a sus enseñanzas. Alábalo si puede…

“Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios, y niegan a Dios el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo”, Judas 1:3 y 4; Este apóstol o discípulo del Señor nos manda a luchar contra aquellos que quieran entrar con la finalidad de tergiversar las reglas y enseñanzas cristianas de vivir en santidad y en luz con un cristianismo permisivo y antibíblico y éste no es Judas el Iscariote, sino Judas el hermano de Jacobo o Santiago…

Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe, y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos, y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice: Id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Santiago 4:14 al 17. Palabras del Apóstol Santiago a los cristianos que debemos manifestar nuestra fe con obras acorde a la voluntad de Dios para nuestros hermanos y prójimos en general, como práctica cristiana…

“¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis; ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores, heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos; mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús, y por el Espíritu de nuestro Dios”, 1ra. Corintios 6:9 al 11. Palabras del Apóstol Pablo, desde luego si nos arrepentimos y dejamos todas prácticas negativas podemos con la misma ayuda del Señor para seguirlo…

Hermanos y amigos, podríamos pasarnos días, semanas, meses, años hablando de las diferentes reglas y normas que establecen los apóstoles y el mismo Cristo para sus seguidores en las diferentes cartas apostólicas y hasta en el libro de Apocalipsis, pero sólo escogí algunas como ejemplo para quienes procuramos ser cristianos correctos acorde al Señor Jesucristo y su doctrina apostólica.

¿Es usted cristiano sin haberse arrepentido ni convertido al Hijo de Dios? ¿Puede una persona ser cristiano sin parecerse al Señor Jesús en conducta? ¿Cree usted que ser cristiano es sólo ir a un templo, tener conocimiento de la Biblia y no seguir las enseñanzas del Evangelio y la doctrina apostólica? ¿Es usted miembro de algunas de estas congregaciones denominada cristianas y sigue viviendo a su propia manera y no según Cristo? ¿Sabía usted que sin santidad nadie verá al Señor? Hebreos 12:14.

Concluyendo, Dios quiere que seamos verdaderos cristianos y si Dios quiere que seamos verdaderos cristianos es porque hay falsos cristianos, por sus frutos los conoceréis, el árbol malo da fruto malo y el árbol bueno da fruto bueno y usted y yo decidiremos como cristiano que estamos dando y recuerde que los frutos buenos son los que Cristo y sus apóstoles mandan en las Sagradas Escrituras, no lo que nosotros queremos y nos propongamos, sino lo que está Escrito acorde a los mandamientos morales… Mateo 7:15 al 19, Juan 4:23.

Así que, ya usted y yo sabemos qué un cristiano, cuántas clases hay y qué dice Cristo y sus apóstoles de las reglas y normas para ser cristiano, y si no somos debemos seguir intentándolo… ¿Qué opina usted?

Que el Señor les bendiga y nos ayude a todos….

Por Miguel de J. Ramírez P.

