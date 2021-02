¿Qué es sexo a la luz de la Biblia?

Hermanos y amigos, que el Dios verdadero (Padre, Hijo y Espíritu Santo) les prosiga bendiciendo a todos, Mateo 28:19; en esta oportunidad y por la necesidad que tienen muchas personas de ser correctamente orientados, expondremos este tema, esperando les sea de edificación y enseñanza.

Bien, comenzamos diciendo que el sexo es la condición orgánica que distingue el macho de la hembra. El sexo es el conjunto de anatomía física que hace la diferencia entre un hombre y una mujer. La fisionomía física y su órgano genital es lo que indica si es hombre o mujer. ¿Si o no?

Ahora bien, la práctica sexual o la sexualidad es el contacto de los órganos sexuales femenino y masculino entre parejas opuestas y no del mismo sexo como se quiere enseñar, tergiversando la realidad natural de nuestro cuerpo.

Mis queridos hermanos y amigos, la reproducción humana depende del contacto de los órganos masculino y femenino para la concesión y la multiplicación de la especie, tal como Dios lo ha establecido en la naturaleza animal y humana y lo respalda lícitamente, según la cita siguiente: “Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó; varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo: Fructificad y multiplicaos; llenad la tierra y sojuzgarla, y señorear en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven en la tierra”, Génesis 1:28 y 29; esta cita bíblica indica que la máxima autoridad del universo (Dios) legalizó la unión de la primera pareja al casarlo, bendecirlos y darles el privilegio de multiplicarse, desde luego estableciendo y dejando claro que el matrimonio entre un hombre y una mujer, es de un Adan y una Eva y no lo contrario. … ¿No lo cree usted así?

Por otro lado, los órganos que creados y combinados son considerados aptos para practicar el sexo están sólo en un hombre y una mujer, y no la unidad de un hombre con otro hombre, ni una mujer con otra mujer. Esto en la Biblia es considerado antinatural, según la citas bíblicas siguientes: “Por esto Dios los entregó a “pasiones vergonzosas”; pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza, y de igual modo también los hombres dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en sus lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío”, Romanos 1:26 y 27.

En este mismo orden de enseñanza, todo sexo fuera de una relación correcta entre un hombre y una mujer, es una tergiversación de la verdad y de la realidad que desnaturaliza a la humanidad desviándola del propósito original divino para el cual fue creada e inventada esta relación amorosa en el plano erótico.

Por otra parte, en el cuerpo humano cada órgano tiene su función acorde a su realidad y necesidad, y no para la sexualidad llegando muchas personas a degenerarse y utilizarse contrario a como la misma naturaleza física lo indica y no debieran dañarse a sí mismos con prácticas dolorosas e infecciosas que afectan la salud física y moral, a tal extremo que luego se vuelven promotores y practicadores de un sexo antibíblico, dañino y pervertido. Efesios 4:17 al 30; Romanos 1:25 al 28; Efesios 5:3 al 11.

Hermanos y amigos, en la antigüedad y hoy en día el sexo fue degenerado y practicado de forma pervertida a tal extremo que Dios ha comunicado teórica y práctica su desacuerdo con la incorrecta acción del mismo, prohibiendo las maneras que muchos promueven, entre ellas, sexo anal con la mujer, sexo con cadáveres, sexo con animales, sexo hombres con hombres, sexo de mujeres con mujeres, sexo de adultos con niños, y quien sabe que más se haga por ahí, desde luego estas actuaciones no son sexo, sino prácticas vergonzosas, ya que sexo es la combinación de la parte femenina con la masculina que es la que procrea y que Dios bendice, y quiero dejarles algunas citas bíblicas: “No te acostarás con varón como con mujer; es abominación. No tendrás ayuntamiento con ningún animal, contaminándote con él; ni mujer alguna se pondrá delante de animal para ayuntarse con él; es perversión. En ninguna de estas cosas os contaminaréis, pues en todas estas cosas se han contaminado las naciones que yo hecho de delante de vosotros, y la tierra fue contaminada; y yo castigué su maldad sobre ella, y la tierra vomitó a sus moradores”, Levítico 18: 22 al 25.

Estas naciones que Dios destruyó se refieren a pueblos y tribus antiguas circunvecinas a la nación de Israel, incluyendo a Sodoma y Gomorra, según las citas que transcribimos: “Cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra en la cual entrarás para tomarla, y haya echado de delante de ti a muchas naciones, al heteo, al gergeseo, al amorreo, al cananeo, al ferezeo, al heveo y al jebuseo, siete naciones mayores y más poderosas que tú, y Jehová tu Dios las haya entregado delante de ti, y las hayas derrotado, las destruirás del todo; no harás con ellas alianza, ni tendrás de ellas misericordia. Y no emparentarás con ellas; no darás tu hija a su hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo”, Deuteronomio 7: 1 al 3; y Génesis capítulo 19.

Hermanos y amigos, existe un análisis médico que se realiza con la materia fecal denominado coprológico, para determinar los males e infecciones que generan los parásitos más frecuentes en el cuerpo humano, alojados en el intestino grueso y sus subdivisiones, por lo que este órgano del cuerpo no fue inventado ni creado para tener relaciones sexuales, a menos que usted no quiera contaminar su órgano genital con gérmenes, bichos y parásitos intestinales, incluyendo los malos olores y la materia fecal misma y si usted ve agradable todo esto, entonces necesita arrepentirse y abandonar toda perversión y degeneración, que hoy quieren llamar como “sexualidad”, contrario a la Biblia que lo considera pasiones vergonzosas y corrupción.

Las mujeres están llamadas también a poner límites a sus respectivas parejas que quieran usar su intestino grueso como órgano sexual y de ahí pasar al órgano correcto, luego de haberse ensuciado con el inadecuado exportándole suciedad y contaminación, que luego generará infecciones por su parte genital, cosa que pudo ahorrarse, rechazando a quien quiera usarla de esta manera, para no gastar en dolor, en tiempo, y en dinero. Siempre cuando se quiera a sí misma…

Hermanos y amigos, pueda que hayan personas asistiendo a diferentes congregaciones religiosa y vivan de esta manera sexual distorsionada, pero así no se llegará a la patria celestial, hay que conformarse al sexo que Dios ha establecido correctamente, porque nadie va a dañar el cielo, sino preguntémosle a Lucifer que fue sacado de allí. Apoc. 21:8; 1ra. Corintios 6: 9 y 10; Ezequiel 28:12 al 14.

Concluyendo, todo sexo antibíblico, llámese incestuoso, con animales, homosexual, lésbico, con cadáveres, con los intestinos grueso, con niños, etc., etc., al final no será de bendición, no importa el placer que hayan adquirido quienes practicaron estas degeneraciones, porque no se conformaron con usar el órgano genital correctamente en un sexo correcto de una mujer con un hombre en el orden indicado por Dios, al final será una vergüenza eterna en el día del juicio final, donde todo esto saldrá a la luz públicamente delante de Dios, por lo que recomiendo a quienes estén practicándolo abstenerse y alejarse de toda pornografía y juntilla pecaminosa que lo quiera llevar a la perdición, ponga su emisora cristiana, lea la Biblia y pídale a Dios en oración para vencer toda tentación y corrupción, si quiere salvarse de la condenación eterna. Apocalipsis 20:12 al 15, 1ra. Corintios 6:9 y 10.

Así que, el sexo verdadero es que Dios establece en su palabra la Biblia, no importa lo que muchos estén promoviendo por ahí.

Que el Señor les bendiga y nos ayude a todos y la gloria es de Dios…

Por Miguel de J. Ramírez P.