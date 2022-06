¿Qué es la LIV Golf Invitational Series, la gira millonaria que le hace sombra al PGA Tour?

Comparte esta noticia

El evento es patrocinado por Arabia Saudita, inicia este jueves en Londres y dará US$24,6 millones

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- La LIV Golf Invitational Series, es un evento que inicia este jueves en Londres, en el Centurion Golf Club que repartirá en su primer torneo 24,6 millones de dólares y el ganador recibe 4 millones.

El circuito LIV Invitational contará de 8 eventos, el de Londres, cinco que se disputarán en suelo estadounidense y dos más en Bangkok y Yeda (Arabía Saudí), entregará un total de 214,2 millones de dólares, financiada por capitales saudíes, que busca pelear con el evento número uno del mundo, el PGA Tour.

De hecho, grandes jugadores como el español Sergio García y el estadounidense Dustin Johnson son dos de los principales jugadores que participarán en el torneo de la discordia, además de Phil Mickelson, el principal reclutador de la liga de golf.

Los 48 jugadores que participarán en la nueva liga profesional se repartirán en 12 equipos de 4 jugadores y disputarán tres rondas (54 hoyos) en vez de cuatro sin corte, y además de participar como equipo lo harán a la vez de forma individual.

Junto a García y Johnson estarán, entre otros, los españoles Pablo Larrazábal, Adrián Otaegui y el amateur David Puig, el sudafricano Louis Oosthuizen, el norirlandés Graeme McDowell y el inglés Lee Westwood.

Para hacer un paralelismo, el Masters de Augusta, uno de los cuatro torneos más importantes del PGA Tour, repartió 15 millones de dólares este año, mientras que su ganador, Scottie Scheffler, se llegó 2,7 millones.

La USGA se pronuncia

A pesar de las polémicas y la rivalidad que surgirá ahora, la Asociación de Golf Estadounidense (USGA) dijo que no habrá inconvenientes para que quienes disputen el circuito LIV estén presentes en el US Open, que se jugará del 16 al 19 de junio.

Por lo que Dustin Johnson, Phil Mickelson y otros jugadores que compiten en la liga de golf rival financiada por Arabia Saudita podrán jugar en el US Open.

Habla Dustin Johnson

En una conferencia de prensa previa al inicio de la nueva liga, Dustin Johnson fundamentó sus decisiones de abandonar el PGA Tour para sumarse al LIV Golf a pesar de que, por ejemplo, no podrá jugar la Ryder Cup 2023, un torneo que se disputa cada dos años y enfrenta a Europa ante Estados Unidos.

El ganador del US Open 2016 y del Masters de Augusta 2020, de 38 años, aseguró: “La Ryder Cup me ha significado mucho, pero ahora mismo creo que esto es lo mejor para mí y para mí familia”.

Sin embargo, no resignó sus ganas de estar presente en los torneos más importantes del PGA: “Ojalá nos dejen jugar. Estoy pensando en jugar allí siempre y cuando no escuche lo contrario”.

La LIV Golf también ha sido impulsada por el excampeón del mundo, Greg Norman.

Guerra contra los disidentes

La PGA ha dicho que no permitirá a sus miembros participar en el nuevo circuito, y amenazó con “medidas disciplinarias”.

“Los miembros del PGA Tour no han sido autorizados a participar en el evento de Londres de la Liga de Golf de Arabia Saudí, de acuerdo con el reglamento del PGA Tour”, aseguró la PGA en un comunicado. “Los miembros que violen el reglamento recibirán medidas disciplinarias”.

El Royal Bank of Canada (RBC), una de las mayores instituciones financieras de Canadá, canceló la semana pasada su contrato de patrocinio de Dustin Johnson y Graeme McDowell después de que se sumaran al LIV.

El comisionado de PGA Tour, Jay Monahan, había indicado con anterioridad que quienes jueguen en ligas rivales, incluida LIV Golf Invitational Series, serán suspendidos y no podrán participar en sus eventos deportivos.

