¿Qué es el edema macular y quienes pueden padecerlo?

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- En el marco del Día Mundial de la Diabetes, Cleveland Clinic comparte información relevante acerca de edema macular, aproximadamente 1 de cada 14 personas con diabetes desarrolla este padecimiento.

Las personas que viven con diabetes corren el riesgo de desarrollar edema macular relacionado con la diabetes, un tipo de enfermedad ocular relacionada con la diabetes. Si presentan manchas oscuras, visión borrosa o visión doble, consulte a su oftalmólogo. El tratamiento temprano es lo mejor.

El edema macular relacionado con la diabetes (EMD) es la hinchazón de la mácula, o parte central, de la retina del ojo. La retina se encuentra en la parte posterior del ojo y es la parte del ojo que alberga las células sensibles a la luz. Su mácula le permite ver detalles finos.

Puede contraer EMD si tiene una enfermedad de la retina relacionada con la diabetes (retinopatía relacionada con la diabetes). La diabetes afecta los vasos sanguíneos de los ojos, haciéndolos más débiles y más propensos a perder sangre. También puede hacer que crezcan vasos sanguíneos nuevos y más frágiles donde no deberían crecer.

¿Qué tan común es?

Aproximadamente 1 de cada 14 personas con diabetes desarrolla edema macular relacionado con la diabetes.

¿Cuáles son los síntomas del edema macular relacionado con la diabetes?

Los signos y síntomas del edema macular relacionado con la diabetes pueden incluir los siguientes:

• Visión borrosa o visión doble.

• Moscas volantes.

• Dificultad para ver los colores.

• Manchas oscuras (escotomas).

• Líneas rectas que se ven dobladas o curvas.

• Dificultad para ver cuando hay un resplandor o una luz brillante.

• Ver un objeto de un tamaño diferente cuando lo miras con un solo ojo y luego con el otro.

¿Cuáles son las causas del edema macular relacionado con la diabetes?

El edema macular relacionado con la diabetes ocurre cuando los niveles altos de azúcar en la sangre afectan los vasos sanguíneos de los ojos. Los vasos sanguíneos tienen fugas, lo que hace que se acumule líquido y engrose la retina. Los problemas con los vasos sanguíneos les ocurren a las personas que tienen enfermedad de la retina relacionada con la diabetes o retinopatía relacionada con la diabetes (RRD). Los vasos sanguíneos se debilitan y forman bolsas. Las bolsas gotean. Se trata de una RRD no proliferativa.

Si comienza a desarrollar nuevos vasos sanguíneos en los ojos que no pertenecen allí, tiene una RRD proliferativa. Estos nuevos vasos sanguíneos no son tan fuertes como deberían ser, por lo que también tienen fugas y permiten que la sangre se acumule en la mácula y la retina. Una complicación grave del edema macular no tratado relacionado con la diabetes es la pérdida de la visión.

¿Cómo se trata el edema macular relacionado con la diabetes?

Las opciones de tratamiento para el EMD han mejorado. De hecho, algunos medicamentos más nuevos funcionan lo suficientemente bien como para revertir el daño en algunos casos.

Una forma de tratamiento bloquea el factor de crecimiento endotelial vascular (VEGF, por sus siglas en inglés), una proteína que ayuda a que crezcan nuevos vasos sanguíneos. Los esteroides que controlan la inflamación son otra forma de tratamiento que se aplica a los ojos.

También es importante controlar los niveles de azúcar en la sangre y su presión arterial. Este proceso puede involucrar otros tipos de medicamentos.

Medicamentos para tratar el edema macular relacionado con la diabetes

Una de las formas en que los doctores tratan el EMD es con una serie de inyecciones intravítreas de medicamentos (inyecciones en el humor vítreo del ojo). Estos medicamentos incluyen:

• Aflibercept (Eylea®).

• Bevacizumab (Avastin®).

• Faricimab-svoa (VABYSMO).®

• Ranibizumab (Lucentis®).

• Dexametasona (Ozurdex®).

• Acetónido de fluocinolona (Iluvien®).

Ozurdex y Iluvien son implantes de esteroides que los médicos inyectan en los ojos.

Procedimientos para tratar el edema macular relacionado con la diabetes. Una opción es usar la terapia con láser (fotocoagulación) para sellar los vasos sanguíneos de los ojos y detener la fuga. Otro procedimiento que los médicos podrían sugerir es una vitrectomía. Esta cirugía puede extirpar el tejido cicatricial y el líquido vítreo turbio del ojo.