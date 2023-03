¿Qué dice la Biblia acerca del temor?

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Aunque la tecnología y la ciencia consideran que el temor es un estado de ánimo, el pastor Villamar argumenta que desde la perspectiva de las escrituras, el temor es la antítesis de la fe, ya que se convierte en un corrosivo cuyos efectos llegan a ser perjudiciales para las personas.

«El temor es una fe contraria porque la fe es confianza, la fe es llamar a las cosas que no son como si fuesen y traer el futuro al presente. Pero cuando vemos el temor, es una fe contraria porque se viene a mí lo que yo temo», explicó el pastor Villamar.

En un diálogo con el pastor Alvin Peña en el programa “Kairos”, transmitido por la plataforma digital El Nuevo Diario TV, el predicador ecuatoriano señaló que la escritura nos muestra cómo el temor puede atraparnos si no se maneja adecuadamente: «El temor que me espantaba me ha acontecido».

(Ver programa).

Sin embargo, destacó que la fe maravillosa en la palabra de Dios y en el nombre de Jesús puede ser activada para desechar el miedo, la duda y la incredulidad.

«Lo que tú crees, lo atraes y lo atrapas. Lo estamos viendo en la escritura que dice que el temor que ha venido me atrapa. La salida del temor es que tu fe pueda ser activada y tú puedas desechar el miedo, la duda, la incredulidad y ese temor que te espanta lo puedes controlar con la fe maravillosa en su palabra y en el nombre de Jesús», concluyó el pastor Villamar.

En tiempos de incertidumbre y crisis, las palabras del pastor Villamar nos recuerdan la importancia de tener una fe sólida para enfrentar el temor, encontrar la paz y la fortaleza necesaria para seguir adelante.

Relacionado