¿Que cierren el país? aquí hay gente que definitivamente ha perdido el juicio

Todos los días tenemos que recordar las palabras póstumas de Umberto Eco el genial escritor y semiólogo quien poco antes de morir dijo lo siguiente en La Stampa, uno de los periódicos mas populares de Italia: ¨las redes sociales les dan derecho a hablar a legiones de idiotas que primero hablaban en un bar delante de un vaso de vino, sin dañar a la comunidad, ellos eran callados rápidamente pero ahora tienen derecho a discutirle a un Premio Nobel.

Es la invasión de los imbéciles¨. De pronto y como si surgieran de la nada, un grupo de personas se ha convertido en expertos en epidemias, que por sus escritos parecieran haber obtenido un grado como medico en alguna de las mejores universidades del mundo, y hasta son capaces de discutir y contradecir a quienes nos aplanamos los fondillos por 10 años, entre grado y postgrado, mas todo lo que hemos tenido que invertir en tiempo y dinero para mantenernos actualizados por un montón de años.

Así vimos como divas de la televisión, que lo único que han hecho en su vida es vivir de caras bonitas (ya no tanto porque el tiempo acaba con todo) piden alegremente que cierren el país, acusan al gobierno de responsabilidades que no tiene como si en la República Dominicana hubiéramos puesto a circular un virus que comenzó en la ciudad de Wuhan, China, y otros quieren llegar al extremo de causar una crisis que hasta este momento no existe.

Es decir, todo el mundo tiene el derecho en esa cosa llamada ¨redes sociales¨ de opinar, a nadie le conculcamos el derecho de decir lo que quiera, pero en estos días hemos valorado como positivo lo que hace el gobierno chino que controla los mensajes que se escriben en esas redes y hasta castiga, como se hace también en Corea del Sur y otros países, los mensajes que pueden causar alarma a la población.

Pues, como es posible que personas que nunca en su vida han abierto un libro de medicina, que no conocen la diferencia técnica entre lo que es un BROTE, EPIDEMIA Y PANDEMIA de una enfermedad infecciosa, que estamos súper seguros que no pueden distinguir entre lo que es una bacteria y un virus y la forma en que estos microorganismos afectan la salud de los seres humanos, puedan discutir y proponer medidas sobre temas tan especializados que aun hoy día los científicos no se ponen de acuerdo.

Pues veamos: ayer en una rueda de prensa en el palacio nacional, un periodista se hizo eco de una ¨propuesta¨ que anda en las famosas redes sociales para que cierren el país, pues parece que en la República Dominicana se cree que nuestra industria turística no tiene competencia en la región donde nos encontramos, y ni Cuba, México, Puerto Rico, Jamaica las demás islas del Caribe, han tomado una medida tan drásticamente como la cancelación de los vuelos desde toda Europa.

Es mas, algunos hablan de que imitemos la medida del gobierno de los Estados Unidos, algo que no tendrá ninguna efectividad si se realiza como lo anunció el presidente Donald Trump, porque no hace nada prohibiendo los vuelos desde el territorio continental europeo ya que los aviones no transmiten enfermedades, son las personas, y las medidas tomadas en todas partes del mundo tienen que ver con periodos de cuarentena, prohibición de entrada de nacionales de algunos lugares y exámenes médicos a personas que han estado en lugares con alta tasa de personas infectadas.

Es decir, ¿qué importa que los Estados Unidos prohíban los vuelos desde España por ejemplo a su territorio, si cualquiera puede tomar un vuelo desde Madrid a Canadá o México e ingresar a territorio estadounidense?

Pues como adivinan eso no tiene ninguna importancia.

En mi caso que vivo en Corea del Sur, uno de los países donde primero se extendió el brote que se inició en China, el aeropuerto de Incheon, que es uno de los mas grandes de toda Asia, siempre se ha mantenido abierto a todas las líneas aéreas, y existen filas especiales para los que vuelan desde territorio chino hacia territorio coreano donde se les interroga en cuanto a si tienen sintomatología y se tomaron medidas para aislarlos en caso de que presenten algún síntoma, especialmente fiebre.

Por varias semanas se prohibió el ingreso a los extranjeros que viven en Wuhan y Hubei, ciudad y provincia donde se inició el brote, quienes si se trasladaban a otros lugares del territorio continental de China y tenían en esos lugares mas de 14 días, pues pueden entrar a territorio coreano siempre y cuando no presenten síntomas o signos de estar infectados y para eso existe la entrada especial en el aeropuerto.

Pero, ¿porqué esto se hace de este modo?, pues lo simpático podría ser prohibir la entrada de chinos a territorio coreano, simplemente porque China es el principal socio comercial de Corea, mas de 30 mil chinos llegan diariamente a ese país como turistas y toda la industria hotelera y una gran cantidad de las tiendas minoristas dependen de los clientes del vecino país que es precisamente la segunda potencia económica del mundo.

A algunos de los idiotas que quieren que cerremos los aeropuertos queremos decirles que deberíamos comenzar entonces cancelando todos los vuelos desde Nueva York y Miami, donde se ha declarado una emergencia sanitaria, especialmente en la primera de estas ciudades, lugares donde viven millones de dominicanos que tienen todo el derecho de tomar un vuelo y volver a su país cuando lo deseen, quizás también quieren buscar o contratar vuelos especiales para la repatriación.

¿Alguien tiene idea de que podría significar cancelar todos los vuelos desde España a la República Dominicana?.

Eso no lo ha hecho ninguna de las islas del Caribe y habrá que esperar a como se desarrolla lo que ya es una pandemia declarada por la Organización Mundial de la Salud para saber lo que ocurrirá en el futuro próximo.

Un problema de este tipo generalmente tiene tres fases: la primera, que es en la que se encuentra la República Dominicana y la mayoría de los países de América Latina, es cuando aparecen los primeros casos, se diagnostican, se ponen en aislamiento, y se protege sus vidas tratando las complicaciones o sintomatología derivadas de la enfermedad, esto es lo que se ha hecho con los 5 pacientes diagnosticados.

Aquí hay que puntualizar que los pacientes diagnosticados con el COVID-19 son de reporte obligatorio a la OMS/OPS, que son organizaciones de las Naciones Unidas, y que el nuestro país todas esas pruebas realizadas cuentan con la supervisión de estos organismos multilaterales de salud colectiva.

La segunda fase de este tipo de epidemia o pandemia, es la localización y chequeo de todos los contactos de los pacientes ya diagnosticados, eso se esta haciendo en la República Dominicana según las autoridades, a todos estos se les somete a estudios para detección del agente infeccioso, se les aísla o pone en cuarentena por 14 días en el caso del este coronavirus, y hay posibilidades de que algunos den positivo.

Esto significa que, como ha sucedido en otros países, los casos en la República Dominicana aumenten en los próximos días a medida que lleguen los resultados de las pruebas de las personas que han estado en contacto con las personas ya diagnosticadas, situación que tampoco debe llamar a alarma porque existen todavía muchas dudas y estudios sobre el comportamiento del virus.

La tercera y última fase de un brote, epidemia o pandemia de este tipo, es cuando ya se pierde el control de la cadena de transmisión, no se puede identificar porque los casos son generalizados quien transmitió a quien y se convierte en una enfermedad generalizada, esto ocurrió en China y en estos momentos ocurre en Italia, países que en su momento cerraron regiones enteras y en el caso de la ultima todo su territorio.

Ahora, el coronavirus lo que causa es una gripe, que en un 15% de los casos se complica y es la importancia de detenerlo porque impacta de forma negativa sobre los sistemas de salud, el 5% de los casos necesitará soporte ventilatorio y esto sucede en personas mayores, sobre los 65 años, hombres y generalmente con enfermedades predisponentes o condiciones de salud especiales, la inmensa mayoría de los infectados ni siquiera se dará cuenta de que estuvo en contacto con el virus porque son asintomáticos.

Así que vamos por parte, la primera responsabilidad es individual: lavarse las manos constantemente porque la principal puerta de entrada de las partículas víricas es por contacto, tratar de ser menos afectivos manteniendo una distancia prudente de los demás, usar mascarillas si se tiene una condición especial de salud y se visita un hospital o clínica y tener en cuenta de que pueden pasar 14 días siendo portadores del virus sin tener sintomatología alguna.

Así que cuidarnos todos en forma individual y familiar y acudió al medico solo si se tienen síntomas o signos que ameritan la alarma, después hablamos de prohibiciones y cosas que se le parezcan, porque un país donde la principal industria es el turismo, tiene que tener mucho cuidado en tomar medidas para complacer a los populistas ignorantes que no tienen la mínima idea de como manejar una crisis de este tipo.

Por Humberto Salazar

