¿Qué anda mal en los Padres de San Diego?

EL NUEVO DIARIO, SAN DIEGO – Era el tipo de momento que el Petco Park había estado esperando durante años.

El tercera base de los Padres, Manny Machado, atrapó una línea del dominicano Albert Pujols y luego tiró fuera de balance a la segunda para para asegurar la primera barrida propinada pr San Diego a los Dodgers en ocho años. Totalmente lleno, el estadio estalló, celebrando el triunfo de un equipo con serias aspiraciones por primera vez en muchos años de ganar la Serie Mundial.

Cuesta creer que eso fue hace apenas dos meses.

Dos meses, ése es el tiempo que iba a pasar antes de que los Padres jugaran otro partido ante los Dodgers o Gigantes. Tenían dos meses para posicionarse como mejor pudiesen para una recta final en la que van a enfrentar a sus principales dos rivales 19 veces en las últimas seis semanas.

Esos dos meses han sido un desastre. En vez de competir por el título del Oeste de la Liga Nacional, los Padres están simplemente tratando de mantenerse a flote en la lucha por el segundo Comodín del circuito. Llegarán al primero de la serie contra los Dodgers el martes a un juego de los Rojos.

“Todo el mundo sabe en qué posición estamos y la batalla que estamos disputando”, dijo el abridor de San Diego, Joe Musgrove. “La división quizás esté un poco lejos ahora mismo. Se necesitaría mucho para llegar allí. Pero nosotros simplemente queremos un puesto en los playoffs, y después pensamos que tendríamos posibilidades”.

Es un análisis bastante honesto de la situación. ¿Pero cómo llegaron los Padres hasta aquí?

Sin cartas bajo la manga

Mientras se preparaban a finales de julio para lo que esperaban fuera una dura pelea en el Oeste, algo estaba claro: Los Padres necesitaban pitcheo abridor. El bullpen estaba sumando más entradas que cualquier otro cuerpo de relevistas de Granes Ligas y – tras una temporada 60 juegos en el 2020 – la profundidad del club estaba siendo puesta a prueba.

El gerente general A.J. Preller puso la mira bien alta, enfocándose en Max Scherzer de los Nacionales. Los Padres hicieron una oferta que consideraban más que razonable. Algunos dentro de la organización, reconociendo su subjetividad, todavía creen que su oferta era la mejor.

El 29 de julio, Musgrove se subió a la lomita creyendo que los Padres estaban listos para sumar a Scherzer. No fue sino hasta después del partido que se enteró de que Scherzer iba camino a Los Ángeles. Musgrove no se mostró desanimado, apuntando que seguramente Preller tenía algo “bajo la manga”.

En la manga de Preller había una plétora de propuestas de cambio, entre ellas una por el puertorriqueño José Berríos de los Mellizos. Pero los Azulejos le ofrecieron a Minnesota un par de prospectos del Top 100 la mañana siguiente, un precio que Preller no estaba dispuesto a pagar. Berríos terminó en Toronto.

Pronto quedaría claro que el precio por Berríos no era el único elevado. Para conseguir a Kyle Gibson de los Rangers, los Filis tuvieron que entregar a una de sus mejores promesas, Spencer Howard.

Los Padres necesitaban pitcheo abridor. Pero sus rivales también sabían eso. Entonces, Preller hizo una arriesgada apuesta: No hizo cambio alguno por un abridor.

Dicha estrategia no estaba necesariamente destinada a fallar desde el primer día. Pero los Padres no tenían mucho margen de error. Necesitaban evitar las lesiones y también que jóvenes como Ryan Weathers dieran un paso al frente.

Rotación en caída libre

No pasó mucho tiempo para que el plan comenzara a fallar. No habían pasado tres horas desde el plazo para hacer canjes cuando el derecho Chris Paddack sintió una molestia en el costado izquierdo durante una sesión en el bullpen. Fue diagnosticado con un tirón en un oblicuo y no ha lanzado desde entonces.

Weather se subió a la lomita esa noche y permitió ocho carreras en cuatro innings, la primera de una cadena de cinco aperturas tras la fecha límite para cambios en las que su promedio de carreras limpias ha sido de 14.26.

Yu Darvish también entró a la lista de lesionados y los planes que habían hecho los Padres antes de que terminara julio se cayeron totalmente. Tuvieron que hacer varios “juegos del bullpen” en los partidos no iniciados por Musgrove, Blake Snell y Weathers. Firmaron a Jake Arrieta, quien estaba teniendo una horrible campaña y se lesionó una corva en su primera apertura con San Diego. Todo eso terminó pasándole factura a un cuerpo de relevo que empezó agosto encabezando las Grandes Ligas con efectividad de 2.94, pero que desde entonces tiene 4.07.

“Con los muchachos que tenemos lesionados, las cosas iban a ser así”, dijo el derecho Craig Stammen, quien sirvió de ‘opener’ en tres de esos “días del bullpen”. “Tenemos que encontrar la manera de arreglar esto… pero siempre es bueno saber quién será tu abridor al día siguiente”.

En cuanto a las esperanzas de que la ofensiva de los Padres cargara con el equipo, eso sencillamente no ha sucedido. Los bateadores de los Padres tienen un wRC+ de 96 (o 4% peor que el promedio) desde que venció el plazo para hacer canjes. El resultado: Estos Padres están constantemente detrás en el marcador, lo que sólo ha servido para disparar las frustraciones internamente. En seis encuentros la semana pasada, los Padres jugaron 55 innings. Estuvieron detrás en la pizarra en 46 de ellos y arriba en apenas cuatro.

El lunes, Larry Rothschild fue despedido como coach de pitcheo, la culminación de un trecho de 11 partidos en los que los Padres tuvieron efectividad de 6.20 y récord de 2-9. El coach del bullpen Ben Fritz fue ascendido para tomar el lugar de Rothschild.

“Larry definitivamente no es el chivo expiatorio en esto”, dijo el dirigente Jayce Tingler. “Yo, como el manager, al fin y al cabo soy el responsable por el trabajo del cuerpo de instructores. Yo soy el responsable de nuestra actuación y de que nuestros jugadores jueguen como son capaces de hacerlo”.

Una carrera de 36 juegos

Por supuesto, todo eso obliga a preguntarnos qué le pasaría a Tingler si los Padres no alcanzan su mejor nivel, si se quedan fuera de los playoffs, superados por unos Rojos a los que les ganaron seis de siete y sobre quienes tenían ventaja de seis juegos y medio a finales del mes pasado. Pero ése es un tema para otro día.

“No es demasiado tarde para empezar a jugar un buen béisbol, mantenernos en la pelea y tener la oportunidad de colocarnos en la postemporada”, recordó Tingler. “Tenemos los muchachos para lograrlo. Esto es una carrera de 36 partidos”.

La realidad es ésta: Los Padres han esperado esta carrera de 36 juegos desde aquella serie contra los Dodgers a finales de junio. Hubiesen preferido no estar en esta situación ahora que vuelven a medirse con Los Ángeles. Pero ya en ocasiones anteriores se han elevado a la altura del momento.

“Pienso que, contra equipos como los Dodgers y los Gigantes, vas a vernos jugar nuestro mejor béisbol”, dijo Musgrove. “En la situación en la que estamos, el ambiente que esos partidos crean, vas a ver un mayor nivel de intensidad”.

Los Padres tienen foja de 17-18 contra los Rockies y D-backs este año, dos equipos que entre ambos tienen 51 juegos por debajo de .500. Al final, eso le costó a San Diego la posibilidad de luchar por el título del Oeste. Pero el equipo tiene récord de 11-8 contra los Gigantes y Dodgers, los equipos a los que más verán en estas decisivas semanas.

Además, finalmente hay respuestas en el horizonte. Se espera que Darvish enfrente a los Dodgers esta semana. Paddack podría sumarse al equipo durante la gira por Anaheim y Arizona. Esos dos se unirán a una rotación en la que Snell ha repuntado, mientras que Musgrove ha seguido teniendo éxito.

Justo a tiempo para lo que pareciera ser el momento más importante para los Padres desde al menos el 2010, y quizás desde antes, considerando el potencial de este particular grupo de jugadores.

“Vamos a jugar partidos importantes durante el resto de la temporada”, apuntó Snell. “Es una tremenda oportunidad para salir de este mal momento, colocarnos en una racha ganadora y empezar a dominar…como sabemos que deberíamos hacerlo”.

