Putin recrudece y seguirá hasta acabar resistencia Ucrania; la ONU discutirá situación humanitaria

EL NUEVO DIARIO.- Rusia recrudeció este domingo los combates y bombardeos en Ucrania, donde el éxodo de refugiados ya supera el millón de personas y el asedio se estrecha sobre las principales ciudades.

El presidente de Rusia, Vladímir Putin, insistió hoy en que mantendrá su llamada “operación especial” en Ucrania, iniciada el 24 de febrero, hasta que acabe la resistencia en ese país a la invasión y acepte las demandas rusas, informa la agencia estatal rusa RIA Nóvosti, citando fuentes del Gobierno.

Así se lo comunicó en conversación telefónica a varios líderes internacionales que este domingo le han pedido infructuosamente un inmediato alto el fuego en Ucrania, como el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, el primer ministro israelí, Nafatí Benet, o el mandatario francés, Emmanuel Macron.

Según informó hoy el Elíseo, Putin no tiene intención de renunciar a los cuatro objetivos que se ha marcado con la invasión de Ucrania y los logrará bien por aceptación de Kiev o con la guerra.

Esas cuatros exigencias son lo que Moscú llama la “desnazificación” de Ucrania, su desmilitarización, el reconocimiento de la independencia de Crimea y el reconocimiento de la independencia del Donbás (este de Ucrania).

Putin aseguró a Macron que no tiene no tiene intención de atacar las instalaciones nucleares en Ucrania, después del ataque ruso el pasado viernes a la central de Zaporiyia, que causó un incendio en un edificio administrativo a unos cientos de metros de los seis reactores y el temor a una expansión del conflicto.

FRACASO DE LA SEGUNDA EVACUACIÓN

En Ucrania la evacuación de la población civil de la estratégica ciudad portuaria de Mariúpol fracasó hoy por segundo día consecutivo por los ataques de las Fuerzas de Rusia en el área, según las autoridades ucranianas,

La evacuación de la población de ciudad, de 450.000 habitantes, se hubiera efectuado desde tres puntos mediante autobuses municipales y, siguiendo la ruta prevista y en una columna, en transporte privado.

En sus conversaciones con los líderes internacionales, el presidente ruso negó que los civiles sean un objetivo militar y culpó a las autoridades ucranianas al dejar salir a la población de las ciudades asediadas.

Rusia invadió hace once días Ucrania y comenzó a bombardear las principales ciudades, provocando más de 2,000 civiles muertos, según las últimas cifras provisionales del Servicio Estatal de Emergencia ucraniano, y la huida de más un millón de personas, de acuerdo con la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR).

PROTESTAS EN RUSIA

Mientras, en Rusia varios miles de personas respondían este domingo al llamamiento del líder opositor Alexéi Navalni para manifestarse en contra de la guerra en las principales ciudades rusas.

Según los datos ofrecidos por las autoridades rusas, hubo al menos 3.500 detenidos de un total de 5.200 personas que participaron en las protestas.

La más numerosa se celebró en Moscú, con unos 2.500 asistentes, de los que 1.700 fueron arrestados. Además, 1,500 personas participaron en una protesta similar en San Petersburgo, 750 de las cuales fueron arrestadas.

El líder opositor ruso Alexéi Navalni había instado desde la cárcel a la población del país a que “ignorase las prohibiciones” y saliese este domingo para exigir el fin de la invasión de Ucrania y protestar contra el presidente Putin como artífice de la intervención.

La Fiscalía General de Rusia y el Ministerio del Interior habían advertido a la población de que no participase en las protestas al recordar que se castigará con penas de cárcel, un aviso que Navalni denunció como un acto de represión.

LA ONU DISCUTIRA SITUACION HUMANITARIA

El Consejo de Seguridad de la ONU celebrará este lunes otra reunión urgente sobre la guerra en Ucrania, en este caso para abordar la crisis humanitaria, según adelantaron hoy fuentes diplomáticas.

La cita ha sido solicitada por Estados Unidos, Albania, Francia, Irlanda, el Reino Unido, México y Noruega, según detalló la delegación del país nórdico.

Según Noruega, se ha pedido que comparezcan en la reunión el secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, la oficina de Asuntos Humanitarios de la organización y la agencia para los Refugiados (ACNUR) con el fin de informar sobre la situación en Ucrania.

La ONU, según ha adelantado el propio Guterres, tiene previsto presentar el martes una solicitud de fondos a los países para financiar un refuerzo de las operaciones de asistencia a la población ucraniana como consecuencia de la invasión rusa.

Hoy, ACNUR elevó ya a 368,000 los refugiados ucranianos que han abandonado su país debido a la guerra, entre ellos los 150,000 que calcula han huido a la vecina Polonia.

La Oficina de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos calcula por su parte que el conflicto ha dejado al menos 64 muertos civiles y unos 180 heridos y también denuncia que los ataques han dañado o destruido cientos de viviendas.

El Consejo de Seguridad ya tiene prevista una reunión sobre Ucrania este domingo, una cita en la que se votará una petición para convocar una sesión especial de la Asamblea General, que se iniciaría este lunes.

El movimiento, impulsado por Estados Unidos y sus aliados, se da después de que Rusia vetase en el Consejo una resolución para condenar su invasión y exigirle la retirada de tropas de Ucrania.

La idea es que a lo largo de la semana la Asamblea General pueda adoptar un texto similar al que no se pudo aprobar el viernes en el Consejo de Seguridad -dado que allí no hay poder de veto-, aunque las resoluciones de este órgano no son vinculantes y tienen menos peso.

