Putin no se opone a ingreso de Ucrania en UE, porque no es alianza militar

EL NUEVO DIARIO, MOSCÚ. – El presidente de Rusia, Vladímir Putin, sostuvo este viernes que no tiene nada en contra de un ingreso de Ucrania en la Unión Europea (UE), ya que no es una organización militar o un bloque militar-político como la OTAN.

“La UE no es una organización militar o un bloque político-militar, a diferencia de la OTAN. Siempre hemos dicho, y siempre lo he dicho, que nuestra postura es muy consistente y clara al respecto. No tenemos nada en contra”, señaló en la sesión plenaria del Foro Económico de San Petersburgo.

Putin puso no obstante en duda de que Ucrania pueda crecer y restaurar una serie de industrias importantes solo por integrarse en la UE.

“No sé si la adhesión a la Unión Europea puede dar un nuevo impulso al desarrollo de áreas clave de Ucrania”, dijo.

“Recibirá un apoyo bastante importante para los gastos corrientes. Es poco probable que esto conduzca a la restauración de la industria aeronáutica perdida, la construcción naval, la industria electrónica y otras industrias críticas, porque los ‘gigantes’ europeos no crearán competidores para sí mismos”, añadió.

La Comisión Europea (CE) recomendó este viernes a los Veintisiete conceder primero a Ucrania una “perspectiva europea” y, en segundo lugar, que le dé el estatus de “candidato” para entrar en el club comunitario si el país lleva a cabo “importantes reformas”.

