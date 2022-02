Putin dice que estudiará petición de Donetsk y Lugansk de reconocimiento

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, MOSCÚ.- El presidente de Rusia, Vladímir Putin, dijo este lunes que estudiará junto con el Consejo de Seguridad la petición de reconocimiento que le hicieron las repúblicas autoproclamadas del este de Ucrania de Donetsk y Lugansk.

“Vamos a decidir nuestros futuros pasos en esa dirección, teniendo en cuenta también la solicitud de los dirigentes de las repúblicas autoproclamadas de Donetsk y Lugansk para el reconocimiento de su soberanía y la petición de la Duma rusa (Cámara Baja) sobre el mismo tema”, dijo Putin en una reunión ampliada del Consejo de Seguridad.

Los líderes de las autoproclamadas repúblicas populares de Donetsk (RPD) y Lugansk (RPL), en el este de Ucrania, pidieron hoy a Putin que las reconozca como Estados independientes.

Según Putin, las autoridades ucranianas no planean cumplir con los acuerdos de Minsk para el arreglo en el este de Ucrania y lo dicen abiertamente.

“Las autoridades de Kiev no lo van a cumplir (el Acuerdo de Minsk). Además, ya lo han dicho públicamente muchas veces, tanto al más alto nivel como al nivel de ministros de Asuntos Exteriores y del Consejo de Seguridad”, señaló Putin.

A la vez, agregó que “Rusia ha hecho y sigue haciendo esfuerzos para resolver todos los momentos difíciles” de manera pacífica, pero -indicó- “hoy tenemos lo que tenemos”.

El líder ruso agregó que el uso de Ucrania por parte de Occidente como herramienta de confrontación con Rusia es una amenaza para Moscú.

“El uso de Ucrania como una herramienta de confrontación con nuestro país, con Rusia, representa una amenaza seria y muy grave para nosotros”, dijo Putin.

Señaló que por eso en los últimos meses Rusia ha intensificado su labor con los principales socios en Washington y la OTAN para acordar medidas de seguridad y garantizar la estabilidad.

“Para nosotros, esta es la tarea número uno, es una prioridad. No a la confrontación, sino garantizar la seguridad y las condiciones para el desarrollo”, aseveró.

En las medidas de seguridad que exige a EEUU y a la OTAN, para Rusia es imprescindible que la Alianza Atlántica se comprometa a no incorporar a Ucrania.

En este sentido; Putin aseguró que su homólogo estadounidense, Joe Biden, le aseguró que Ucrania no se convertirá en miembro de la OTAN mañana y que es posible una “moratoria” a esta aspiración del país vecino.

“El colega estadounidense aseguró que Ucrania no va a ser aceptada (en la OTAN) mañana; es más, algún tipo de moratoria es posible”, señaló.

De acuerdo con Putin, “ellos (los aliados) creen que Ucrania no está preparada ahora mismo. Por ello creemos que esto (la no incorporación de Ucrania en la OTAN) no es una concesión a nosotros”, sino el propio plan de la Alianza, “una moratoria para los aliados mismos”.

Relacionado