¡Puro engaño! Hombre gana concurso de fotografía utilizando IA y luego rechaza premio

EL NUEVO DIARIO, INTERNACIONAL.- Un famoso fotógrafo alemán conocido como Boris Eldagsen rechazó un prestigioso premio de fotografía después de confesar que la imagen ganadora que él presentó fue creada utilizando inteligencia artificial.

La información se ha viralizado en el mundo debido a que Boris rechazó el premio Sony World Photography Awards en la categoría Creativo.

El fotógrafo admitió que había utilizado un software de inteligencia artificial para crear la imagen ganadora del premio en lugar de tomarla con una cámara.

A pesar de que la imagen fue considerada impresionante por el jurado, el fotógrafo dijo que no podía aceptar un premio por algo que no había creado con sus propias habilidades y talentos.

La Organización Mundial de Fotografía fue la encargada de anunciar la imagen ganadora titulada “El Electricista”, la cual fue escogida el pasado 13 de abril.

Eldagsen se mostró crítico por la inclusión de esta tecnología en este tipo de premios, y publicó en su cuenta de Instagram el siguiente comentario:

«Las imágenes de IA y la fotografía no deberían competir entre sí en un premio como este. Son entidades diferentes. La IA no es fotografía. Por lo tanto, no aceptaré el premio».

Finalmente Boris sugirió donar el premio a un festival de fotografía organizado en Odesa, Ucrania.

