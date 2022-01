Punta Catalina, Fideicomiso y reelección

Los lideres de la oposición se están frotando las manos, esperando que sea aprobado en el Senado, el proyecto de ley que crea el fideicomiso para entregar la planta de Punta Catalina a los empresarios. Todas sus bocinas permanecen en silencio, evitando alertar al gobierno sobre su alto costo político. Solo esperan que se convierta en ley para comenzar a sembrar en la mente colectiva, que fue una privatización encubierta.

Mientras tanto, el gobierno sigue adelante con sus planes, sin analizar su devastador impacto. Un hecho, que se sumará al descontento de las bases del partido y la de los aliados, la no aprobación de la ley de extinción de dominio, la parálisis de la persecución contra la corrupción y la recuperación del botín robado.

Cabe recordar, la sobrevaluación y los sobornos, que pago Odebrecht para obtener un contrato por más de US $ 2.000 millones, ignorando las ofertas de las constructoras chinas SEPCO3 por (US $ 1.100 millones) y Gezhouba Group (US $ 900 millones).

Nuestra clase empresarial, es reconocida por su voracidad en su afán por aumentar sus riquezas. No habrá explicación, que pueda convencer a un pueblo, que en su mayoría no entiende el significado de “Fideicomiso”. Para que vote por la reelección. Abinader debe preguntarse ¿Esta negociación redundará en beneficio a la clase más vulnerable? La respuesta es obvia, solo hará más ricos a los ricos y más pobres a los pobres.

Cuando se cumpla el contrato estipulado por treinta años, punta catalina estará grave de muerte, habrá llegado al final de su utilidad. Por tanto, el gobierno recibirá un montón de chatarras. El informe Boom and Bust 2019, advierte que los objetivos climáticos globales no se pueden cumplir sin un alto total a las plantas de carbón y un rápido cierre de las que se encuentran en operación.

Por otro lado, la prestigiosa Universidad Duke de Durham, Carolina del Norte, EUA, confirma en un estudio, que las cenizas de carbón de la Central Punta Catalina, son tóxicas, “Nuestro análisis de las cenizas de carbón de la central termoeléctrica reveló altas concentraciones de arsénico, selenio y otros metales pesados​​dañinos para la salud.

Desde la oposición el PRM se opuso a la venta del 50% de las acciones, de dicha planta, argumentando que el pueblo pagaría dos veces el valor de la construcción. En su comunicado expresa: “Se construyó con su dinero una central sobrevaluada, ahora la vendería subvaluada al sector privado.

El presidente Abinader está a tiempo para no caer en el juego del PLD, que primero aprobó el proyecto de ley, con el voto de sus 24 diputados y después exige que se retire del Senado por considerarlo lesivo para el pueblo. Con esta doble moral se lava la mano, como Pilato y podrás cosechar ventajas políticas.

Trabajamos arduamente desde DxC, para sacar al PLD del poder, pero el fideicomiso de Punta Catalina y otros, que están en camino, determinará la derrota de la reelección y hará posible su regreso al poder.

Por Lic. Elías Samuel Rosario Mata

