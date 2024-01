Puñal un municipio en desarrollos, sin planificación urbana

Puñal fue elevado a categoría de municipio, 7 de abril de 2006 mediante la Ley 145-06, Puñal es una comunidad rural con vocación agropecuaria, aunque actualmente se están radicando importantes industrias relacionadas con la dinámica metropolitana de Santiago. Parte de las instalaciones del Aeropuerto Internacional del Cibao se hallan en terrenos del municipio.

En vista a ese crecimiento que lleva puñal, han llegado autoridades que no han tenido visión municipal, en 16 año esta demarcación no cuenta con un Hospital al servicio de los más necesitado, no cuenta con un parque de recreación para los ciudadanos, no cuenta con un mercadito donde la gente pueda adquirir sus alimentos agrícolas, no cuenta con un juzgado de paz, la producción agrícola va desapareciendo, varias comunidades incomunicada, no existe un sistema cloacal, no cuenta con una guardería ni funeraria entre otros servicios y obra importante que son necesaria para los munícipes.

Aún existen luces que nos encamina al desarrollo, porque puñal cuenta con grandes empresas que generan fuente de empleo, como el Aeropuerto, Zona Franca, Cervecería, el Hotel Hodelpa, la Junta Central Electoral y Estación de Bomberos entre otros servicios, al bienestar de puñal.

Pero sin embargo la Falta de Planificación urbana no existe, Falta de creatividad e innovación, Falta de visión. Si no dedicas el tiempo suficiente a planificar, no has desarrollado una visión clara de adonde quieres llegar como municipio. Pero la Mala Delegación. Que no planifican, conlleva a no delegar tareas o responsabilidades y crean lo que son botellas.

Despierta puñal, necesitamos persona con visión municipal, que defienda el interés de cada munícipe, que tenga la capacidad de dar resultado satisfactorio, que tenga sensibilidad humana con los más necesitado a través de un acompañamiento, que tenga la capacidad, para crear oportunidad a nuestros jóvenes a través de diferente programa.

Como candidato a regidor por el PLD pienso que es momento de crear una nueva visión diferente, que nos lleve al bienestar dignos y aun desarrollos local con un crecimiento económico, social, sostenible y cultural.

Por Yendry Espinal