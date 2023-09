Puliendo el diamante ( 3-3 )

Esta es nuestra tercera y última entrega sobre la importancia de las emisiones de acciones empresariales. En dos artículos anteriores hemos resaltado las contribuciones de este proceso para el empresariado y para el inversionista. En esta ocasión queremos enfocarnos en un aspecto mucho más amplio: el desarrollo del país.

El mercado de valores es un círculo virtuoso. Le permite a las empresas y al Estado desarrollarse y le da participación a los inversionistas en ese desarrollo. Todos ganan, pero el que más gana es el país que cada vez más puede desarrollarse, expandir su infraestructura, sus planes de negocio y sus fronteras comerciales. No existe un país desarrollado que no le deba una gran parte de su desarrollo al mercado de valores. Es un mercado sumamente estricto, regulado, eficiente y, sobre todo, transparente.

En la medida en que las empresas se financian a través del mercado de valores, no solo pueden crear más oportunidades de trabajo para los dominicanos, sino que también le permite a estos invertir en estos negocios y participar de sus beneficios. Pero no solo se financian empresas, también se desarrollan proyectos de infraestructura como carreteras, aeropuertos, puentes, presas, tendido eléctrico y de telecomunicaciones, así como escuelas, hospitales, etc.

Esto le quita una carga al presupuesto del estado, contribuye con la eficiencia de los recursos y permite que los dominicanos participemos de los beneficios que generan estas obras. Esto no es nada nuevo, no estamos improvisando. Esto se hace en la gran mayoría de los países desarrollados. El ciudadano participa en el desarrollo de su propio país a través de las inversiones en empresas y en una cantidad innumerable de proyectos de otra naturaleza, tanto públicos como privados.

Algo que no debe faltar es que tanto la emisión de las acciones de César Iglesias, S. A., como la inversión realizada por todas las personas y empresas que las compraron, cumplió con toda la rigurosidad de los procesos, leyes y regulaciones requeridas. Acá no estamos reinventando la rueda, simplemente la estamos implementando. Claro, siempre habrá personas interesadas en seguir arrastrando las cosas, pero estoy seguro de que la rueda ha demostrado ser más eficiente.

La República Dominicana está dando los pasos correctos para maximizar su potencial. El mercado de valores cuenta con un regulador sumamente apegado al cumplimiento del marco regulatorio y a la protección de sus inversionistas, al igual que las AFP.

Estamos viviendo uno de los momentos de mayor reto económico a nivel mundial, sin embargo, nos estamos posicionando como uno de los países más importantes de la región, atrayendo la mayor cantidad de capital extranjero para nuestro desarrollo.

Si ese capital extranjero se ha dado cuenta de que nuestro país es un diamante, somos los propios dominicanos los que debemos liderar nuestro desarrollo, invertir en nuestro país y confiar en su potencial. Esta también es una invitación al empresariado dominicano a visualizar el mercado de valores como un aliado y fuente importante de capital para aumentar su capacidad productiva, generar oportunidades de empleo, bienestar y expansión de sus negocios. Esta es una invitación a todos los dominicanos a conocer mejor el mercado de valores, para que podamos continuar puliendo nuestro propio diamante.

Por Mario A. Franco

El autor es director ejecutivo de la Asociación de Puestos de Bolsa