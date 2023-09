Puliendo el diamante ( 2-2 )

En seguimiento a nuestro anterior artículo en el cual abordábamos las contribuciones de las emisiones pública de acciones, en el día de hoy estaremos ofreciendo nuestra segunda entrega en la cual vamos a detallar contribuciones adicionales de este proceso, desde la perspectiva del inversionista. Y es que el emisor (la empresa que emite las acciones), y el inversionista (las personas que invierten su dinero), son dos caras de la misma moneda. Ambos son esenciales para producir la simbiosis en la cual gravita el mercado de valores.

El mercado de valores no existiera sin la participación del inversionista. Estos son los que ponen el dinero a cambio de un retorno. Es decir que toda persona interesada en el mercado de valores que tenga la capacidad de invertir dinero puede invertir en las acciones de César Iglesias. Esto le permitirá al inversionista diversificar su cartera de inversiones o como decimos más llanamente: no poner todos los huevos en la misma canasta. La importancia de esto radica en que toda inversión conlleva un nivel de riesgo, aunque sea mínimo. No me refiero particularmente a las acciones, toda inversión que una persona haga conlleva un riesgo, no importa si es para empezar un negocio, comprar un inmueble o hasta para guardar el dinero debajo de un colchón. Todo tiene un riesgo. La manera más adecuada de minimizar el riesgo es, primeramente, analizar muy bien en donde se está invirtiendo el dinero y adicionalmente, diversificarse. Mientras más diversificadas están sus inversiones, más se va reduciendo el riesgo. No es lo mismo usted colocar RD$10,000 en una sola inversión, a usted hacer cinco inversiones de $2,000. Mientras más diversifique su portafolio de inversiones, menos se expone al riesgo, precisamente por lo que decíamos anteriormente, sus huevos no están en la misma canasta, sino que los puso en cinco canastas diferentes.

Así como invierten personas en el mercado, también invierten empresas. Dentro de estas están las administradoras de fondos de pensiones (AFP) que son el principal cliente del mercado de valores, aquí y en cualquier parte del mundo. Canadá, Noruega, Estados Unidos y todos los países desarrollados canalizan los dineros de sus trabajadores a través del mercado de valores para sacarle el mejor desempeño posible a través de inversiones en acciones, bonos y otros instrumentos financieros. Las acciones son uno de los principales instrumentos de inversión de los fondos de pensiones en todo el mundo. Estas inversiones se realizan a largo plazo, ya que se trata de fondos que emplearán los trabajadores al momento de pensionarse, luego de varios años cotizando. Claro, aquí todo lo estamos tratando de plantear de una forma simple para la conveniencia del lector, pero lo cierto es que las AFP tienen toda una estructura preparada para asumir estos tipos de situaciones, la cual incluye especialistas en análisis financiero e inversiones, quienes realizan toda una labor de investigación antes de tomar cualquier decisión de inversión. Aquí resulta importante resaltar dos cosas: i) sin las inversiones de las AFP no es posible desarrollar el mercado de valores, ni el dominicano ni el de ningún país. Sin ellas no tendríamos el músculo que le permite el acceso a los capitales al empresariado y tampoco ii) los trabajadores tendrían los excelentes rendimientos ni la diversificación que han obtenido a lo largo de los años. Sobre esto último no puedo dejar de mencionar que la inversión en acciones que realizaron las AFP dominicanas en la reciente emisión de Cesar Iglesias no llega ni siquiera al 0.5% de los activos bajo administración. Para ponerlo de otra forma, el 99.06% de los dineros administrados por las AFP está en otro tipo de instrumentos, absolutamente todos orientados a un horizonte de largo plazo. Esto se debe principalmente a que en nuestro mercado nunca había acciones disponibles en las cuales invertir.

En nuestra tercera y última entrega, estaremos detallando la importancia del mercado de valores, los emisores e inversionistas, en el desarrollo de un país.

Por Mario A. Franco

Autor es director ejecutivo de la Asociación de Puestos de Bolsa