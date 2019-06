Pujols sobre visitar a San Luis: “Yo creo que va a ser bien emocionante para mí”

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, TORONTO — Por primera vez desde que se unió a los Angelinos antes de la temporada del 2012, el dominicano Albert Pujols regresará a San Luis para enfrentarse a los Cardenales en la serie interligas que inicia el viernes.

Pujols, que fue tres veces Jugador Más Valioso de la Liga Nacional, nueve veces llamado al Juego de Estrellas y dos veces ganador de la Serie Mundial durante sus 11 temporadas con los Cardenales, dijo que está emocionado por jugar en Busch Stadium por primera vez desde el 2011. Sin embargo, aclaró que está tratando de pensar mucho en eso.

“Yo creo que va a ser bien emocionante para mí”, dijo Pujols. “Cuando llegué a San Luis tenía 21 años y cuando me fui tenía 32. Llegué siendo un niño y me fui siendo un hombre. No sé puede ignorar el éxito que tuve allí, individual y colectivamente, ganando campeonatos. Es algo tremendo. Estoy emocionado”.

Debido a las particularidades del calendario de los juegos interligas, los Angelinos no habían visitado San Luis desde el 2010. Pero Pujols se aseguró de encerrar la fecha en un círculo cuando se enteró que tendría la oportunidad de jugar frente a los seguidores de los Cardenales.

“Cuando publicaron el calendario recibí un montón de mensajes de texto”, recordó Pujols. “No sólo yo, mi familia y mis amigos van a disfrutarlo. No me pueden ver jugando en persona, sólo en televisión. Voy a tratar de disfrutarlo todo lo que pueda. Ahora mismo, el timing es perfecto. Estoy ansioso. Si hubiera pasado el año después de irme no hubiera sido tan especial como ahora”.

Pujols fue una absoluta máquina de bateo durante su época en los Cardenales, bateando .328/.420/.617 con 445 jonrones y 1,329 empujadas en 1,705 juegos. Fue Novato del Año de la L.N. en el 2001 y ganó seis Bates de Plata y dos Guantes de Oro en primera base.

El manager de los Angelinos, Brad Ausmus, vio de primera mano lo que Pujols podía hacer como pelotero durante sus días en Astros y Dodgers, que coincidieron con la estadía de Pujols en San Luis, y sabe lo especial que será para el veterano de 39 años regresar al estadio que fue su casa.

Yo me imagino que va a estar bien emocionado porque ha pasado mucho tiempo”, apuntó Ausmus. “Obviamente fue tremendo pelotero para los Cardenales por 11 años. Estoy seguro de que será algo bien emocionante. Tiene un montón de buenos recuerdos de sus días allí. Tuvieron buenos equipos, equipos de Serie Mundial”.

Adam Wainwright, el veterano lanzador de los Cardenales y quien fuera compañero de Pujols entre 2005 y 2011, dijo que está emocionado por ver la reacción de los fanáticos cuando Pujols vaya al plato por primera vez.

“Espero que reciba la mejor ovación de toda su vida”, declaró Wainwright. “Yo creo que si se hubiese quedado aquí probablemente habría sido el Cardenal más grande de la historia. E incluso todavía está metido en la conversación. Obviamente, por grandes que hayan sido

Stan [Musial] y Bob [Gibson] y Ozzie [Smith], tremendos Cardenales, yo creo que Albert probablemente los habría pasado a todos. Era grandioso. Logró cosas tremendas”.

Pujols todavía tiene una casa en el área de San Luis y se mantiene muy involucrado con su fundación “Pujols Family Foundation”, que organiza diversos eventos de caridad en la región. Dijo que todavía visita San Luis tres o cuatro veces al año durante la temporada muerta y que siempre tendrá cosas positivas que decir sobre la ciudad.

“Yo sigo haciendo muchos eventos y viendo a mucha gente cada vez que voy para allá”, dijo Pujols. “Y disfruto cada momento. Siento como si nunca me hubiese ido”.

Anuncios

Relacionado