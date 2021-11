Pujols sobre su debut en Lidom: “Este ha sido el día que he estado soñando”

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El paso por el béisbol para Albert Pujols ha sido histórico y así continúo siendo este domingo en su debut en la Liga Dominicana de Béisbol Profesional (Lidom), donde tuvo su primer partido, siendo el héroe de la victoria 3-2 de los Leones del Escogido sobre los Tigres del Licey, en una jornada de ensueño para el estelar jugador.

“Este es un momento histórico para mí y mi carrera, este ha sido un día bien especial, el día que he estado soñando, algo que siempre estuve hablando, que jugaría aquí en la República Dominicana y se lo prometí a la fanaticada y gracias a Dios que pude lograrlo el día de hoy”, dijo Pujols en rueda de prensa este domingo, tras haber conectado el sencillo dentro del cuadro interior, que le dio la victoria en 10 entradas a los Leones ante sus históricos rivales azules.

Pujols, quien se fue de 5-1 en su primer partido en la liga invernal, especificó que este es su primer el juego y que esta es una “tremenda liga”, a la cual tiene que ajustarse.

“Yo no vengo aquí a creer que voy a acabar con todo el mundo, esta es una liga en la que yo me tengo que ajustar, al menos que me enfrente a alguien con el cual haya jugado en las Grandes Ligas”, dijo el histórico jugador sobre su desempeño con el bate en este primer juego.

Pujols indicó quien esta es una liga nueva para él, que debe analizar y conocer a los lanzadores. El veterano jugador, de 41 años, indicó que sus primeros dos turnos al bate fueron bien difíciles debido a la sombra que había entre el espacio del lanzador y el bateador, pero que a partir de su tercera oportunidad con el bate, comenzó a sentirse más cómodo.

EL “novato” del Escogido, reveló que durante el partido conversó con el dirigente Rodney Linares, de que sentía que no estaba usando la pierna y ya para los restantes turnos hizo este ajuste y se sintió un poquito mejor, revelo Pujols, quien dijo además que en su cuarto turno cuando le pegó con la maceta del bate a una recta a 95 millas, a pesar de haber fallado se sintió que está donde quiere estar.

Albert, quien expresó que espera seguir mejorando según avance en la cantidad de oportunidades que agote al bate, señaló que, “no busco excusas, porque al final lo importante es que ganamos el juego y la química que hicimos con los muchachos, verlos embasandose y viniendo de atrás para ganar este partido, fue muy emocionante”, expresó “La Máquina”, como es conocido Pujols.

Sobre su turno al bate en ese décimo episodio dijo que “no estaba pensando que ese momento dependería de mis piernas, pensé en ir y trabajar un buen turno, me tiró varios pitcheos que fueron incomodos y creo que mi mejor swing fue en 3-1, ese era el pitcheo para yo poder, quizás, hacerle el daño, pero fuel foul, gracias a Dios, y tuve otra oportunidad de poner la bola en juego”, sostuvo el toletero.

Pujols explicó que se ha visto muchas veces en esa situación durante su carrera y que en la misma no se necesita de un cuadrangular, “se necesita tomar un buen turno y esperar que el lanzador te de un pitcheo bueno y tratar de poner la pelota en juego”.

Albert expresó que espera dar más hits, dar más jonrones, “lo que Dios me traiga, la verdad es que aquí no vengo a tratar de hacer cosas sobrenaturales, yo vengo a disfrutar el juego y de darle la oportunidad a mi fanaticada de verme jugar en vivo y verme tomar turno por turno”.

Sobre cómo se sintió al salir al terreno, dijo que es un momento histórico, que no solamente Albert Pujols está soñándolo y buscándolo, sino también la fanaticada dominicana que siempre lo ha apoyado.

“Creo que mi fanaticada se merece esto. Es una experiencia extraordinaria, la cual también quiero darle a mi familia, para que ellos vean, principalmente a mis hijos, como se juega el béisbol aquí en la República Dominicana, mi esposa ya tiene la experiencia y creo que mis hijos también se merecen esta bonita experiencia”, reveló Albert, quien dedicó su actuación a los 11 millones de dominicanos, incluido a aquellos que no saben de béisbol.

La estrella de los Leones dijo que viajará con el equipo a los partidos en el interior del país, ya que quiere darle la oportunidad a los fanáticos de que lo vean jugar

“Quiero darle la oportunidad, no solo aquí en la ciudad, sino en la República Dominicana entera, de que los fanáticos me puedan ver, esa es mi meta y mi sueño. Estoy más que agradecido de la fanaticada dominicana”.

Enfocado en la niñez

Pujols siempre ha sido reconocido por su labor en favor de la niñez y en su participación en lidom, continúa enfocado en sumar en esa dirección.

“Yo traje más de 40 niños de la Liga Los Trinitarios, gracias a los Leones y creo que es algo que vamos a hacer cada vez que tengamos juego aquí (Estadio Quisqueya) en la casa, que creo que es la manera más fácil”, reveló Albert, quien expresó que su interés es legar es lograr impactar en esos niños de hoy, que son el futuro del país.

“Estoy aquí, para nuestro futuro, que vienen subiendo, que se emocionen, que se enfoquen a su futuro, a su educación y si tienen la oportunidad de llegar a ser profesional, como pelotero o como abogado, en lo que sea, que aprovechen su oportunidad y para eso es que yo lo hice, para que los niños que aspiran a ser como Albert Pujols, como Hanley Ramírez, como muchas estrellas que hay ahora en Grandes Ligas, como Fernando Tatis Jr., Juan Soto, por eso es que estoy aquí, por la fanaticada y por los niños”, concluyó.

