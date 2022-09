Pujols regala pelota del HR 697 a fans que la atraparon

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Algunas veces, cuando vas al estadio, es posible que regreses con un invalorable pedazo de historia en tus manos.

Una nota de MLB.com indica que Matt y Samantha Brown recibieron el recuerdo de sus vidas el domingo en el PNC Park de Pittsburgh, donde la pareja tuvo la suerte de atrapar la histórica pelota del jonrón 697 de la carrera del dominicano Albert Pujols, con el que se colocó en solitario en el cuarto puesto del listado de cuadrangulares de todos los tiempos.

En vez de tratar de quedarse con la pelota, los Brown tuvieron el gesto de intentar dársela de vuelta a Pujols, sin imaginar que el legendario toletero los iba a sorprender dejando que se quedasen con la reliquia.

“Es solamente una pelota. Se merecen quedarse con ella. Salió del estadio”, dijo Pujols sobre la decisión. “Jugamos este juego por los fanáticos. Así que bien sea que quieren devolverla o quedársela, yo no tengo ningún problema con eso”.

Matt and Samantha Brown caught Pujols’s 697th homer. Samantha’s

father passed away one year ago today. They met with Albert to give him the ball back — he told them to keep it and signed two more for them. Said it would mean more to her than to him. pic.twitter.com/FuXXFiYCIa

— Jeff Jones (@jmjones) September 11, 2022