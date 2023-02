Pujols pregunta si Charlie Mariotti tiene andropausia porque parece tener problemas de memoria

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El comunicador Daniel Pujols consideró que quizás el secretario general del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Charlie Mariotti, estaría atravesando por el proceso de la andropausia porque parece que tiene problemas de memoria, uno de los síntomas.

Sostuvo que Mariotti no puede seguir dando “espectáculos” y diciendo cosas como que el Gobierno y el Partido Revolucionario Dominicano (PRM) tienen un odio visceral hacia los pobres del país.

“Entiendo que los programas de televisión de nuestra República Dominicana no le pueden estar dando aquiescencia a este señor, que creo que la andropausia le ha entrado; el país no puede seguir en este tipo de espectáculos, de un partido que no tiene calidad moral para salir a los medios a hablar luego de que se cogieron todos los cuartos del país”, expresó.

Pujols emitió sus comentarios en una emisión especial del programa “Pujols Contigo”, desde Ecuador, transmitido por la plataforma digital El Nuevo Diario TV.

(Ver programa).

“Cuando no hay nada que decir es inevitable que el sarcasmo y el chiste quieran darse porque al parecer él escogió una profesión distinta a la que cree que está, obviamente el hombre es cómico, él debió pedirle un espacio a Gómez Díaz para que esté acompañando a Boca de Piano”, insistió.

