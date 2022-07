Pujols irá a su quinto Derby de Jonrones

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Albert Pujols tendrá otro reto en su último año en el béisbol de las Grandes Ligas.

Pujols participará en el Derby de Jonrones, informaron varios medios internacionales este lunes, incluso The Athletic.

Este será el quinto Home Run Derby para Pujols, quien participó en 2003, 2007, 2009 (en el Busch Stadium) y 2015.

BREAKING: Albert Pujols will participate in the 2022 Home Run Derby, sources tell @TheAthletic

— Katie Woo (@katiejwoo) July 11, 2022