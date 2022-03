Pujols da sencillo en su regreso a Cardenales, donde fue ovacionado

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, WEST PALM BEACH, Florida – Dos días después de regresar a los Cardenales, el dominicano Albert Pujols hizo su debut en la primavera el miércoles, enfrentando a los Nacionales.

La alineación lució como la de los viejos tiempos. Pujols estaba como bateador designado y cuarto en el orden. Terminó la jornada yéndose de 3-1.

Una nota de MLB.com indica que muchos aficionados de los Cardenales viajaron a The Ballpark of the Palm Beaches para poder ver a la leyenda viviente en acción. En su primer turno, ante el derecho venezolano Aníbal Sánchez, Pujols conectó un rodado para una doble matanza con las bases llenas, con el que anotó Dylan Carlson. Un inning después, el dominicano falló con un elevado al antesalista Maikel Franco, con dos en base.

No fue hasta dos episodios después cuando Pujols conectó su primer hit de la pretemporada, gracias a un sencillo hacia el jardín derecho ante Austin Voth. Fue sustituido por el corredor emergente Mack Chambers.

Pujols recibió una ovación de pie – una de muchas – en su camino desde el clubhouse por el jardín derecho hacia la cueva. Saludó y abrazó a su compatriota Juan Soto en el proceso.

Se sintió correcto ver a Pujols con ese uniforme. Después de todo, sus mejores momentos fueron vistiendo los colores de San Luis. La última vez que se había uniformado con los Cardenales había sido el 28 de octubre del 2011, cuando los Cardenales ganaron la Serie Mundial ante los Rangers.

El manager de los Cardenales, el dominicano Óliver Mármol, estuvo dispuesto a incluir a Pujols en la alineación tan rápido debido a los entrenamientos productivos que tuvo el dominicano en los dos días anteriores. El lunes, Pujols practicó en la caja de bateo y al siguiente día entrenó en el terreno.

“Tuvo un buen día en la caja y pensé que un par de turnos podía tener sentido hoy”, señaló Mármol.

Según el piloto, los Cardenales no han decidido si Pujols estará en el roster del Día Inaugural, pero espera hacer un anuncio pronto. A una semana del comienzo de la campaña, Pujols espera ver tiempo como bateador designado y primera base.

Relacionado