Puigdemont dice que Sánchez solo dialoga con quien le apoya en el Parlamento

EL NUEVO DIARIO, ALGUER, ITALIA.- El expresidente catalán Carles Puigdemont afirmó este sábado en Alguer (Cerdeña, Italia), donde fue detenido el jueves, que el Gobierno español solo “quiere dialogar con quiénes le dan apoyo parlamentario” y lamentó que haya “una parte independentista, no menor, que no está en los planes de Pedro Sánchez”.

“Hay una parte del independentismo que no está en esta mesa de diálogo porque no ha sido aceptada. (…) Puede dar la sensación que el Gobierno solo quería dialogar con quienes le dan el apoyo parlamentario”, afirmó Puigdemont en una comparecencia con los medios, después de haber sido detenido el jueves por una orden del Tribunal Supremo español, aunque fue puesto en libertad el viernes.

“Si Pedro Sánchez no tuviera líneas rojas permanentes, las cosas irían de forma diferente. Creo que todo el mundo ha visto que hay una parte independentista, no menor, que no está en los planes de Pedro Sánchez”, añadió.

El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, que viajó este sábado a Cerdeña para mostrar su apoyo a Puigdemont, anunció recientemente la exclusión por ahora de la mesa de diálogo Estado-Generalitat a los nombres propuestos por JxCat por no formar parte del Govern, entre los que se encuentran Jordi Sànchez y Jordi Turull, dos de los presos del “procés” indultados en junio, además de la portavoz de Junts en el Congreso, Míriam Nogueras.

Puigdemont opinó que su detención en Italia no era impensable “conociendo el recorrido de España en los últimos cuatro años”, en los que ha intentado impedir “la libertad” con acciones contrarias a una “democracia europea”, en la que “el derecho a la libertad de expresión, de autodeterminación y de disidencia política” son “profundamente respetadas”.

El líder independentista fue arrestado en el aeropuerto de Alguer, por una orden del Tribunal Supremo español, aunque salió de la cárcel de Bancali en la ciudad de Sassari el viernes, cuando el Tribunal de Apelación decidió que no le iba a imponer medidas cautelares de ningún tipo ni restricciones de movimiento.

Este sábado celebró una comparecencia ante los medios de comunicación, un acto que contó, entre otros, con la presidenta del Parlamento de Cataluña, Laura Borràs, y el secretario general de Junts per Catalunya, Jordi Sánchez, del que el expresidente catalán dijo que ha estado cuatro años en la cárcel por motivos políticos.

ASISTIRÁ A LA VISTA DEL 4 DE OCTUBRE

Puigdemont afirmó que asistirá personalmente a la vista fijada en el Tribunal de Apelación de Sassari del 4 de octubre, en la que se determinará si existen razones o no para su entrega a España, después de que fuentes italianas cercanas al caso hayan explicado que si no estuviera físicamente presente en territorio italiano, el tribunal establecerá “no lugar a proceder” y terminará el procedimiento judicial.

Aseguró que seguirá “viajando por Europa” a pesar de que “España considere” que debe “ser arrestado”.

Puigdemont viajó el jueves de Bruselas a Alguer para participar en un evento de folclore catalán organizado por Adifolk, al que asistió este sábado por la mañana para darse un baño de masas, al ser recibido con aplausos por grupos que coreaban su nombre o la palabra “president”.

El de Adifolk es un festival internacional itinerante, que se celebra cada año en diferentes lugares, y su objetivo es promover la cultura catalana con la participación de unas 800 personas, que se visten con trajes catalanes, o se convierten en diablos, correfuegos, o gigantes y cabezudos. Se tenía que haber celebrado el pasado año en Alguer, pero fue suspendido por el coronavirus.

ARAGONÈS DICE QUE LA REPRESIÓN CONTINÚA

En esta localidad septentrional de Cerdeña, Puigdemont se reunió con el presidente de Cataluña, Pere Aragonès, y el vicepresidente, Jordi Puigneró, quienes viajaron para mostrar su apoyo.

“Estamos aquí para denunciar que la represión contra el movimiento independentista continúa, que es más necesaria que nunca una amnistía para que resuelva esta situación de represión. Hace falta respetar el derecho el pueblo catalán a decidir su futuro y y el respeto al ejercicio del derecho a autodeterminación con un referéndum de independencia”, dijo Aragonès en catalán en otra comparecencia ante la prensa.

El diario italiano “Repubblica” aseguró hoy que el Gobierno italiano que preside Mario Draghi ha acogido con “alivio” la decisión de la justicia italiana de poner en libertad al expresidente de la región española de Cataluña, ya que se ha evitado “un caso internacional”.

“El sentimiento más común en el Gobierno al final del día es el alivio. La satisfacción por el hecho de que el asunto Puigdemont terminó en el transcurso de unas horas, con el reconocimiento de la legitimidad de una detención oficialmente decisiva en la autonomía de la policía de fronteras de Alguer”, ha escrito en su artículo de portada.

