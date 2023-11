Puigdemont condiciona la legislatura española a sus pactos con el PSOE de Sánchez

EL NUEVO DIARIO, BRUSELAS.- El expresidente catalán Carles Puigdemont dijo este jueves que el acuerdo firmado entre su partido Junts y el PSOE de Pedro Sánchez abre una «etapa inédita», y condicionó la estabilidad de la legislatura a los «avances» y el «cumplimiento» del pacto.

«Entramos en una fase inédita que hay que saber explotar (…) que dependerá de la capacidad que tengamos de hacer lo que hemos acordado», señaló Puigdemont en una comparecencia sin preguntas desde el Club de Prensa de Bruselas.

En este sentido, Puigdemont señaló que la estabilidad del gobierno español dependerá de «una negociación permanente» del pacto con el PSOE, que incluye la amnistía de los responsables políticos y el resto de personas que participaron en el proceso independentista entre los años 2012 y 2023.

Puigdemont afirmó que con el acuerdo «se abre un camino incierto y lleno de dificultades» y pidió «resolver» la crisis política catalana «en términos diferentes» a como se ha hecho hasta ahora.

«Para hacer lo mismo que se ha hecho y dicho en estos cuatro años, Junts no es necesario», dijo.

Puigdemont afirmó que «la amnistía no deja fuera a las víctimas de la guerra sucia del Estado español, con episodios conocidos y otros que conoceremos para saber la verdad, las víctimas tenemos el derecho a saber la verdad, no solo a reparar la justicia de una persecución» política sino que no vuelva a pasar. Y que si pasa «sean sus responsables los perseguidos por la Justicia y no las víctimas».

Por ello, y ante la «gran desconfianza que les tenemos», agregó, el acuerdo contempla que un «relator internacional» se encargue de acompañar las negociaciones, cuya identidad no han especificado.

En relación con un posible referéndum de independencia de Cataluña, el líder separatista dijo que el acuerdo sólo contempla como límite la voluntad del Parlament de Cataluña.

«No hemos fijado otro limite que la voluntad del pueblo de Cataluña expresada a través de la institución que lo representa legítimamente, el Parlamento (…). El acuerdo dice que los únicos límites los fija el Parlament», dijo.

Será «una tercera parte que esté presente siempre en las conversaciones» y que «no puede ser ni catalán ni español, y por lo tanto tiene que ser internacional», dijo.

Y añadió que si él tuviera que formar parte de las negociaciones con el mediador internacional, tendrían que celebrar los encuentros fuera de España, donde a día de hoy sigue en vigor la orden de detención nacional del Tribunal Supremo.

La primera está previsto que se celebre este mismo mes de noviembre, precisó.

Puigdemont, que fue recibido por los suyos entre aplausos en una sala en la que estaban presentes altos cargos del partido soberanista, se expresó durante unos 20 minutos en catalán y no admitió preguntas de la prensa.