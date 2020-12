Puig quiere cambiar las cosas que “molestaban” para volver a MLB

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- ¿Podría Yasiel Puig estar listo para modificar el estilo que una vez le ameritó el apodo de “Caballo Salvaje” que le puso el legendario narrador de los Dodgers, Vin Scully?

El jardinero cubano, quien no jugó a nivel organizado en los Estados Unidos en el 2020, se encuentra en su primera temporada en la liga invernal dominicana con los Toros del Este, equipo que empezará en el Año Nuevo la búsqueda de un segundo campeonato en forma consecutiva al empezar su serie semifinal contra las Águilas Cibaeñas. Por supuesto, parte del motivo de accionar en el país para Puig, un veterano de siete años en las Mayores, es volver a tener la oportunidad de jugar en MLB para el 2021.

“Lo principal para mí y para el agente ahora mismo es estar en salud y mejorar las cosas por las que algunas personas se molestaron en el tiempo en que yo jugaba”, dijo Puig el martes en una llamada por Zoom organizada por los Toros.

“Dar lo mejor de mí aquí en los playoffs y en Grandes Ligas en un futuro, si tengo la oportunidad en la primavera del 2021”, dice una nota de Las Mayores.

El historial de Puig en el mejor béisbol del mundo ha sido bien pintoresco. En sus siete campañas de Grandes Ligas del 2013 al 2019, el oriundo de Cienfuegos ha producido un OPS+ de 122 y un WAR acumulado de 18.9 (versión Baseball-Reference), con 132 jonrones por los Dodgers, Rojos e Indios. Sin embargo, en ocasiones, ha habido roces—algunos confirmados o a plena vista, otros sólo rumorados–con compañeros, coaches y managers, además de jugadores contrarios.

Cuando a Puig se le preguntó cuáles eran las cosas específicas que quisiera mejorar y que molestaban a la gente, puso como ejemplo el cooperar con el posicionamiento defensivo basado en la analítica, algo que él mismo reconoció que rechazaba en algunos momentos.

“Hay que hacerle caso a los coaches”, expresó el guardabosque de 30 años. “Si me dicen que me mueva por un lado y la pelota va por otro, ya eso es un problema de sus estadísticas. Ellos son los que mandan. No me gustaba hacerlo, porque yo soy que estoy en el juego y veo si el bateador va a batear por aquí o no. Si así lo deciden, hay que respetarlo. Lo que ellos te digan, hay que hacerlo. Estamos listos para jugar en Grandes Ligas y dejar atrás las cosas que los molestaban”.

Limitado por una lesión en la pierna derecha, Puig ha visto acción en apenas cinco partidos por los Toros hasta ahora. En 20 visitas al plato, ha negociado ocho bases por bolas y se ha ponchado seis veces, bateando de 13-3 (.231) con un doble y dos empujadas. Afirma el veterano que está listo para poner de su parte en el equipo de La Romana y, al mismo tiempo, demostrar que está en condiciones para volver a un terreno de las Mayores para el 2021.

“Ahora estamos concentrados en jugar aquí con los Toros, dar lo mejor de mí, prepararnos para cualquiera de los equipos que me den la oportunidad en Grandes Ligas”, dijo. “Vamos a buscar la oportunidad de jugar todos los días.

“Voy a prepararme al máximo de lo que pueda, para que Dios me dé la oportunidad de estar en esta primavera con cualquier equipo en Grandes Ligas. Hay que seguir mejorando en todos los aspectos”.