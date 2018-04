Puerto Rico volverá a vestirse de gala para partidos de Grandes Ligas

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, PUERTO RICO.- Puerto Rico volverá a vestirse de gala organizando este martes y miércoles partidos de su deporte rey, el béisbol, con una serie de dos encuentros de Grandes Ligas, entre los Indios de Cleveland y los Mellizos de Minesota, los primeros dos juegos del máximo nivel en la isla desde el 2010.

Será nuevamente en el Estadio Hiram Bithorn de San Juan, donde se esperan unos 39.000 espectadores entre las dos jornadas, en las que los Indios y los Mellizos ofrecerán un gran espectáculo para los seguidores del deporte del bate y la pelota, principal disciplina en la mayoría del Caribe y otros países de América del Sur.

En el ya legendario estadio, que ha servido como sede de apertura de los Juegos Panamericanos de 1979 y de cinco rondas entre tres de las cuatro ediciones del Clásico Mundial de Béisbol, volverá nuevamente a ser casa de estos dos desafíos, que marcarán los partidos 49 y 50 de Grandes Ligas que se celebran en Puerto Rico.

En el Bithorn, bautizado en honor al primer pelotero puertorriqueño en jugar en las Grandes Ligas, ambos juegos los encabezarán los peloteros puertorriqueños Francisco Lindor y Roberto “Bebo” Pérez de los Indios, así como Eddie Rosario y José Orlando Berríos por los Mellizos.

De igual manera, se espera que participen y que representen a sus comunidades en la isla los dominicanos Miguel Sanó, José Ramírez, Edwin Encarnación, Fernando Rodney y Erik González, los venezolanos Carlos Carrasco, Gabriel Moya, Ehire Adrianza y Eduardo Escobar, y el cubano Yonder Alonso.

Este par de partidos, no obstante, llegan después de que en la temporada 2016 una serie de desafíos entre los Piratas de Pittsburgh, donde militó el legendario pelotero boricua Roberto Clemente, y los Marlins de Miami, se suspendieran por las Grandes Ligas ante el miedo de que algún pelotero se contagiara con el zika.

De igual forma, los encuentros se celebrarán casi siete meses después del catastrófico paso del huracán María sobre la isla, y que igualmente afectó severamente el parque de béisbol, pero la ambición de la empresa promotora de los juegos -MB Sports- fue prioritaria para animar a los puertorriqueños ante cualquier vicisitud.

“Esto llega en un momento necesario para el país. No debemos darle tanto color a lo que no se pudo dar entre los Piratas y los Marlins. Es bueno pase ahora, porque en vez de ser esos equipos, no se pueden comparar con el detalle de los peloteros puertorriqueños que estarán ahora”, dijo a Efe el historiador del béisbol, el boricua Jossie Alvarado.

“Los juegos llegan en un momento necesario porque el país estaba esperando algo así. Esto demuestra que pueden venir más juegos en el futuro. Que lo que están preparando eso, es que aquí hay mentes preparadas para celebrar ambos espectáculos”, enfatizó Alvarado sobre la planificación deportiva de MB Sports.

Puerto Rico lleva celebrando partidos de Grandes Ligas desde el año 2001, cuando fue la sede del juego inaugural de la temporada entre los Vigilantes de Texas y Azulejos de Toronto.

En 2002 y 2003, el parque sanjuanero organizó 33 partidos como local de los ya desaparecidos Expos de Montreal, así como cinco rondas entre las primeras tres ediciones del Clásico Mundial de Béisbol.

De igual forma, en la temporada de 2010, los Marlins y los Mets de Nueva York, celebraron varios partidos entre las fechas del 13 y 16 de mayo, días después de que el puertorriqueño Edwin Rodríguez fuera nombrado piloto de los Marlins, tras el despido a Freddy González.

De esa manera, Rodríguez se convirtió en el primer dirigente puertorriqueño en las Grandes Ligas.

Ambos partidos del martes y el miércoles comenzarán a las 07.05 de la noche -hora local-.

“El béisbol de Grandes Ligas es un espectáculo, y en cualquier lugar que el béisbol de las Grandes Liga se mete a celebrar este tipo de evento, es un éxito seguro por la calidad de juego, su ambiente, porque que serás parte de la historia”, enfatizó Alvarado.

El también autor de varios libros mencionó que MB Sports tiene la capacidad y el esfuerzo para traer series de otros equipos y que tengan peloteros puertorriqueños, como los Astros de Houston con Carlos Correa, los Cardenales de San Luis con Yadier Molina o los Cachorros de Chicago con Javier Báez.

“MB Sports ha demostrado que tienen la capacidad de organizar este tipo eventos, que les sale bien y les da buenos resultados”, indicó.

Hoy mismo la MLB, a través de la organización Pitch In For Baseball, anunció que ha donado 75.000 dólares en artículos deportivos a la Little League de Puerto Rico con el propósito de impactar 150 equipos de la Isla y ayudar en la recuperación del deporte, a siete meses del paso del huracán María

Relacionado