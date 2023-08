Puerto Rico vence 3-2 a RD y va por el oro; criollas pelean hoy el bronce ante USA en la Copa

EL NUEVO DIARIO, PUERTO RICO.- La Selección de Puerto Rico derrotó en las semifinales el sábado a la República Dominicana 3-2 (25-18, 21-25, 20-25, 25-22, 15-7) en un reñido encuentro que duró más de dos horas y va este domingo por la medalla de oro ante Argentina, que venció a Estados Unidos en la otra semifinal, de la XX Copa Panamericana de Voleibol Femenino de Mayores en el Auditorio Juan “Pachín” Vicens de de Ponce.

Según desataca un comunicado, el combinado de Puerto Rico cortó una racha de 11 años que no vencía a la República Dominicana en un partido oficial. La última vez que ganaron fue en el antiguo evento Grand Prix en 2012 en Japón, que hoy lleva el nombre de Liga de Naciones.

Las dominicanas jugarán este domingo a las cuatro de la tarde ante Estados Unidos por la medalla de bronce. El oro se jugará a las seis de la tarde entre Puerto Rico y Argentina.

Las boricuas hicieron una gran remontada tras perder el segundo y tercer parcial, para extender el partido a un quinto set. La rematadora puertorriqueña Paola Santiago fue la protagonista del set decisivo.

Con Santiago en el servicio, Puerto Rico logró un rally de cinco puntos consecutivos, incluyendo dos puntos directos de saque, para despegar 7-3. Ella misma remató para el 8-3 y ampliar la ventaja. Puerto Rico tuvo el control del parcial para ganar, 15-7, y ponchar su boleto a la final. Santiago hizo siete de los 15 puntos de Puerto Rico en el quinto set.

Alondra Vázquez fue la mejor anotadora de Puerto Rico con 22 puntos (20 ataques, 2 bloqueos); Pilar Victoriá con 15 puntos (11 ataques, 3 bloqueos, 1 ace); y Paola Santiago con 14 puntos (12 ataques, 2 aces).

Por República Dominicana, Bethania de la Cruz con 20 puntos (14 ataques, 2 bloqueos, 4 aces); Brayelin Martínez con 17 puntos (15 ataques y dos bloqueos); y Gaila González con 17 puntos (15 ataques y dos bloqueos).

Fernando Morales, entrenador de Puerto Rico manifestó: “¡Llegó la victoria! Estuvimos esperando 11 años por esto. Sabíamos que este grupo lo iba hacer. Quizás no pensábamos que fuera tan pronto, pero sabíamos lo harían. Ellas no se quitaron sin nuestras dos jugadoras más importantes, Brittany (Abercrombie) y Shara (Venegas). Este grupo no se quita. No dudan de ellas. No le tienen miedo a nadie, y lo han demostrado. Tuvimos un juego malo contra México, volvimos y tuvimos tres juegos buenos corridos (todos a cinco sets). La clave hoy fue la agresividad y Paola Santiago, quien salió del banco y nos cambió el juego en todo: en la ofensiva, en el saque, hizo el rally, y defendió. Ella hizo de todo en el quinto set. Mañana a buscar la de oro (ante Argentina). Ya estamos aquí, ya no hay cansancio que valga. El torneo ha sido largo y fuerte pero no hay que pensar en más nada”.

Mientras que Paola Santiago, atacante de Puerto Rico expresó: “No tengo palabras con esta victoria. Fue un gran trabajo en equipo. Todas aportamos para esta victoria. Estoy muy orgullosa del trabajo que hemos hecho este verano. Me mantuve calmada y seguí las instrucciones de Fernando (Morales, entrenador) de servirle a Brayelin (Martínez). Estaba con la mente fría de atacarla con el servicio y así fue”.

En tanto que, Marcos Kwiek, entrenador de República Dominicana dijo que: “Fue un buen partido. Un partido en el que Puerto Rico estuvo muy bien en el quinto set. El juego completo fue bueno. En el quinto set estuvimos muy abajo. Ellos nos presionaron bien desde el principio del saque y no supimos reaccionar. Felicidades para ellos. Mañana a pelear por ese bronce (contra Estados Unidos. Vamos a salir como siempre, un equipo que buscará la medalla y ese resultado, que para nosotros es muy importante”.

