Puerto Rico llora la muerte de dos mujeres a manos de sus exparejas

EL NUEVO DIARIO, SAN JUAN.- Puerto Rico deja atrás cuatro días que han sacudido a la opinión publica con dos asesinatos por violencia machista que dejan patente el largo camino que queda para empezar a atajar un problema que se ha llevado en la isla en lo que va de 2021 al menos 14 víctimas mortales.

El caso de Keishla Rodríguez, hallada muerta en una laguna cerca de San Juan, y de Andrea Ruiz, encontrada medio calcinada el jueves en Cayey, en el centro norte de la isla, y que había solicitado recientemente una orden de protección, que le fue denegada, ha conmocionado a la sociedad puertorriqueña.

Anoche se entregó a la justicia el boxeador Felix Verdejo, casado y con una hija, que mantenía una relación extramatrimonial con Rodríguez, quien estaba embarazada de un mes.

De acuerdo a la denuncia criminal del FBI, en manos de quien se encuentra el caso, Verdejo fue acusado de homicidio, secuestro, robo de un vehículo a mano armada y de matar intencionalmente a un no nacido.

En la denuncia, difundida anoche, se detalla que el pasado jueves cuando Rodríguez, según su familia, recibió en su casa a Verdejo para informarle de que estaba embarazada de él, le pegó un puñetazo, le inyectó una sustancia desconocida, la ató de manos y pies y a un ladrillo, antes de tirarla por un puente sobre la laguna, situada cerca de San Juan.

A su vez, en los documentos oficiales consta que tras arrojarla al agua, donde fue hallada el sábado, le pegó un tiro, todo con la ayuda de una persona que coopera con la policía.

PRISIÓN SIN FIANZA

Verdejo, conocido como “El Diamante” y quien obtuvo notoriedad cuando llegó a los cuartos de final de los Juegos Olímpicos de Londres 2012, se negó a hablar el viernes cuando fue interrogado por la policía.

Hoy se celebró, de manera virtual, la vista inicial del caso de Verdejo ante la magistrada del tribunal federal, Camille Vélez, tras la cual quedó ingresado en prisión sin fianza.

El púgil podría enfrentar la pena de muerte, la cual no está recogida en la ley puertorriqueña pero sí en la normativa federal estadounidense, que es la que, en principio, va a tratar este mediático caso.

RECOMIENDAN UN ABOGADO ESPECIALISTA

Medios locales señalan que el abogado experto en casos de pena de muerte David Arthur Ruhnke fue recomendado para formar parte de la defensa de Verdejo.

El que fue entrenador del deportista, Ricky Márquez, aseguró este lunes, a través de Facebook, que estaba “triste” y “sorprendido” por los hechos, a la vez que deseó “paz y consuelo” a los familiares de Rodríguez.

EL CASO RUÍZ

En relación al caso de Ruiz, de 35 años, se ha abierto una investigación para saber las razones por las cuales se le denegó una orden de protección a finales de marzo en Caguas por no encontrar causa para ello.

El gobernador de Puerto Rico, Pedro Pierluisi, lamentó las muertes y dijo que “el estado falló” al no proteger a Ruiz cuando la mujer solicitó una orden de protección contra su pareja.

El dirigente, que el 24 de enero de este año había declarado el estado de emergencia en la isla por la violencia de género, sostuvo que se debe revisar el procedimiento que se lleva a cabo para estos casos por parte del Ministerio Público.

“Yo leí la denuncia. No hay que ser abogado para ver que tenían una víctima muy vulnerable, necesitada de protección y el estado no se la proveyó. El estado falló”, destacó Pierluisi.

Aunque el secretario de Justicia, Domingo Emanuelli, dijo hoy que la fiscal Liza Morales había actuado correctamente “como la ley exige”.

La que fue su pareja durante ocho meses -Miguel Ocasio-, un miembro de la seguridad de un centro comercial, confesó el crimen.

A los asesinatos de Rodríguez y Ruiz reaccionaron conocidos rostros como los cantantes Luis Fonsi y Kany Garcíía o P J Sin Suela y Residente o deportistas como la tenista de mesa Adriana Díaz.

A través de sus redes sociales Fonsi publicó la imagen de un corazón roto con la frase “Ni Una más”; García pidió más acciones efectivas, mientras que Residente escribió que el “machismo empieza desde la escuela elemental”

“Queda mucho por educar y aprender. Es un día triste para Puerto Rico”, lamentó.

P. J. Sin Suela escribió: “QUÉ RABIA DECIR QUE EN MI PAÍS DA MIEDO SER MUJER Y VERGÜENZA SER HOMBRE. Y es que hoy me levanté pensando maldito machismo. Malditos hombres que piensan que la mujer les pertenece. Maldito Puerto Rico que no te das cuenta que YA LAS MUJERES NO AGUANTAN MÁS”.