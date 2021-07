Puerto Plata se viste de moda con valor social en el “Fashion Day Pop 2021”

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, PUERTO PLATA.- El pasado domingo 27 de junio, se llevó a cabo la rueda de prensa del evento que pondrá a Puerto Plata en el ojo de la moda, “Fashion Day Pop 2021”, bajo el lema “Moda con Valor Social”, buscando beneficiar el Hogar de Ansíanos “Paz y Esperanza”.

Además, se realizó un desfile para dar a conocer los modelos que participarán esta edición, ideado por un grupo de jóvenes talentosos de la denominada Novia del Atlántico, tomando como iniciativa volver a Puerto Plata en más que un destino turístico, uno donde también la moda está presente, siendo Jesenia Tapia, Miguel Gonzáles y Milena Constanzo los responsables de este evento, entrenado más de 150 jóvenes de la provincia sin importar condición.

La antesala, celebrada el pasado domingo, sirvió de introducción para lo que se va a vivir el día del evento, presentando a los jóvenes que debutaron para estar en la jornada de varias actividades de modas que se estarán llevando a cabo, mostrando lo mejor en los diseños de importantes diseñadores dominicanos.

En el pre show celebrado en el hotel Millenium en la bella ciudad costera de Cabarete, se hicieron presentaciones artísticas contando con la participación del artistas locales y grupos de danza y baile.

El opening estuvo a cargo de Melodi Constanzo, quien realizó un solo de danza moderna, seguido del grupo de artistas JR Productions, Demente, Liquillao y Checa quienes debutaron con su música.

Este evento fue producido por Madeline Pérez y Jesenia Tapia, que a su vez, fue la presentadora junto a Rosa Marte y Milaidy Pérez.

El “Fashion Day Pop 2021”, fue patrocinado por el periódico El Nuevo Diario, Alcaldía de Puerto Plata, Rututiando con Willy González, Hotel Millenium Cabarete, Atlantic Models, Mila Model Managment, “Goz” by Miguel Gonzales, Rose Nails and Beuty, Baruk Vip, Restaurante Tuva, Kahuna Beach Resort and Sports Bar, Jhonathan Photography, Directo al Show, Camali- Arfad group, Lumer Cosmetics, Gilmar Travel, M.P.E (Creatividad a tu Alcance), Hotel Pirgiorgio – Sosua; CT Studio fotográfico

Hasta el momento se desconoce la fecha estimada para la presentación final que se estará realizando en el anfiteatro de Puerto Plata, con un gran espectáculo que promete explotar lo mejor de la moda dominicana.

