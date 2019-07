Puello se declara listo para ganar Título Mundial

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. -El púgil Alberto “La Avispa” Puello se declaró listo para conquistar el vacante Título Mundial del peso welter junior (140 libras), que avala la Asociación Mundial de Boxeo el cual disputara con el también dominicano, pero nacionalizado español Jonathan “Maravilla” Alonso en el marco del programa KO A LAS DROGAS, evento a ser celebrado el 27 de julio en el Coliseo Carlos “Teo” Cruz, bajo la organización de la empresa Shuan Boxing Promotion, que preside Bélgica Peña.

Puello, nativo de San Juan de la Maguana y quien se mantiene invicto en el pugilismo rentado con marca de 16 victorias con 9 nocaut declaro que no permitirá que el título se valla a España. “La verdad es que no entiendo, porque se está promocionando esta pelea entre dos dominicanos, pero de por Dios hay que decirle la verdad a la gente, ese hombre es Español, el verdadero dominicano soy yo, que he hecho mi carrera aquí tanto como aficionado como en profesional y siempre subo con mi bandera, ahora que le pregunten a él con cual bandera sube siempre”, preciso Puello.

A pesar de las críticas a Alonso por su doble nacionalidad, Puello reconoce que es un buen boxeador y que incluso fue a unos Juegos Olímpicos. “Así como soy dominicano de pura cepa, soy claro en mis palabras por lo que no dejo de reconocer la calidad de Alonso, es buen boxeador y por algo fue a unos Juegos Olímpicos, ahora lo que nunca podre de reconocerle es que es dominicano, porque prefirió a España por encima de la Republica Dominicana”, dijo.

Alonso se mantiene invicto en 17 combates con 7 nocaut. En su antepenúltima pelea gano el título nacional de España, país al que representó en los Juegos Olímpicos de Londres en el año 2012. Alonso y Puello se convertirán en los primeros dos boxeadores dominicanos en disputar una corona mundial en el país. Asimismo buscaran romper el maleficio de las 140 libras donde Republica Dominicana nunca ha tenido un campeón a pesar de haber tenido 7 intentos

