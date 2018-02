Puello Herrera: Mi sueño es una Serie del Caribe en Cuba

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, GUADALAJARA, Jalisco. —En la familia de la Serie del Caribe, un sueño acaricia las almohadas de peloteros, periodistas, y también federativos. Una de las frases más recurrentes entre quienes año tras año acuden a esta fiesta es: “queremos una Serie en Cuba”.

Juan Francisco Puello Herrera, presidente de la Confederación de Béisbol del Caribe por 26 años, el hombre que cristalizó en el 2014, en la edición de Isla Margarita, Venezuela, el retorno cubano a estas lides es uno de los que más ansia hacer realidad ese desvelo.

“Sabes que mi sueño es tener la Serie en Cuba, en el Latinoamericano. Yo la he imaginado, sería un espectáculo que no quiero perderme. No quisiera dejar esta responsabilidad sin materializar ese deseo”, le dijo a la prensa cubana.

–¿Cuándo podría hacerse realidad?

–Todos conocemos que hay algunos problemitas por resolver, pero que en el orden político se vuelven “problemotas”.

Para ponernos en contexto, el tema o el “problemota”, al que el presidente de la Confederación hace referencia, pasa porque este es un torneo del circuito invernal de la Major League Basseball (MLB o Grande Ligas), es decir esa organización del béisbol rentado estadounidense tiene jurisdicción sobre la justa que reúne en el mes de febrero a los campeones de las ligas invernales del Caribe, que al igual que la porfía que se celebra aquí están bajo el manto de la MLB.

Se le preguntó a Puello si prefería a un equipo cubano en particular en esa soñada versión en el Latinoamericano.

“Yo tengo que ser imparcial, me puedo buscar un problema, también grande, si digo que escuadra quisiera que representará a Cuba en ese anhelo. Pero ustedes saben que el nombre del equipo que me gustaría ver en el calendario de la Serie, empieza con I”, afirmó con una sonrisa que delataba su preferencia por los Industriales. Al fin y al cabo directivo o federativo, es un ser humano, hombre de béisbol, y es normal que exprese sus emociones.

Al indagar por el desarrollo de esta cita en suelo jalisciense, comentó que “ha sido una gran lid, con mucha entrega de los jugadores. Pudimos trabajar con suficiente tiempo de antelación y logramos una excelente competencia en un estadio moderno, maravilloso”.

–Tenía pendiente preguntarle en torno a la intención de incrementar el número de participantes en las Series del Caribe. Usted ha comentado la posible incorporación de dos equipos asiáticos.

–Es algo que hemos manejado y seguimos con esa idea, pero hasta ahora no hay nada en concreto. Sí, habría que variar el calendario, pues serían más partidos.

–Hace dos años me habló de Panamá y Colombia como ingresos a la familia de la Serie del Caribe.

–Sí, y no hemos renunciado a ello, son planes de crecimiento que deben estudiarse. Por ejemplo, deberíamos reunirnos y evaluar con cada Liga que participa en nuestra competencia las posibilidades que tuvieran de acortar o terminar antes sus torneos, de manera que podamos contar con más tiempo. Hoy la Serie del Caribe, ha de terminar en febrero, pues tiene inmediatamente detrás el inicio del programa de Grandes Ligas con la pretemporada de primavera.

Se refirió a que si llegaran a un acuerdo las Ligas participantes, pues el crecimiento podría hacerse efectivo y además, contar con calendario más amplio. Eso daría la posibilidad de estresar menos a los equipos en la Serie del Caribe y aumentaría el espectáculo, pues habría más béisbol.

Las opiniones de Puello son las mismas que esta página recogió en su edición anterior del ligamayorista boricua Candi Maldonado; pero también piensa así el avezado periodista dominicano de ESPN Enrique Rojas, quien nos aseguró que el Latino se llenaría de buena pelota y de un sabor latino inconfundible. Sebastian, un fiel aficionado a Tomateros de Culiacán, que ha dicho que si su equipo no clasifica, le iría a los Alazanes de Granma, afirmó que si hay una Serie en Cuba, que lo digan con tiempo, para llegar primero.

Puello quiso tomarse una foto con los periodistas cubanos antes de seguir lanzando en el partido de softbol entre periodistas y federativos presentes aquí en Jalisco. Y con la misma sonrisa, se despidió con una sugerente frase: “pronto nos vemos en Cuba”.

