Puello Herrera narra los últimos momentos de Doña Rosa

“Serían cerca de las 7, yo terminaba de operar y Víctor Atallah me llamó para decirme que doña Rosa estaba en emergencia. Me apersoné inmediatamente… Doña Rosa todavía consciente, todo indicaba que había sufrido un infarto masivo en el lado derecho del corazón”.

Y continuó: “Tuvimos hasta cerca de las 9 de la noche tratando de sacarla de ese estado. Poco a poco se fue deteriorando. Habían signos de que el cerebro estaba muriendo una vez las pupilas comienzan a dilatarse”.

El reconocido médico habló en el programa El Sol de la Mañana.

¿Qué hizo la familia?

Según Puello Herrera, al conocerse el triste hecho de la muerte, el expresidente Hipólito Mejía y sus hijos estaban presentes.

“Estaban todos ahí. Los hijos junto con Hipólito. Felipe estuvo todo el tiempo con nosotros dentro del cuadro de resucitación. Para mí fue muy duro, yo he sido amigo de Hipólito desde que tenía 17 años, por tanto, amigo de doña Rosa”.

Entonces, “la reacción muy valiente de Hipólito, se quedó tranquilo”, mientras “los hijos impactados, a Carolina la tuve en mis brazos mucho tiempo”. Fue “muy doloroso”, pues “doña Rosa era el pilar de esa familia, una mujer fuerte, tan dulce parecía que no tenía fortaleza y era una mujer de una fortaleza increíble”.

En el momento de morir, doña Rosa susurró algo muy personal y reconoció al mismo Puello Herrera.

“Algo muy personal. Todavía ella estaba consciente, cuando yo me acerqué ella me reconoció y me dijo: ‘Hay, tú estás aquí José Joaquín’. Ya de ahí no volvió a hablar más porque entra en ese estado de shock que produce los infartos masivos”.

Esta tarde, a las 2, será expuesto el cadáver de la distinguida dama en el Cementerio Jardín Memorial. Allí también será su descanso eterno.-