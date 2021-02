Puello Herrera le responde a Quilvio Hernández: “La Serie del Caribe no es deficitaria”

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El presidente de la Confederación Profesional de Béisbol del Caribe (CBPC), Juan Francisco Puello Herrera, declaró que la Serie del Caribe no es un evento deficitario.

“Lo contrario, se paga todo; vuelos, hospedaje, viáticos, se paga todo”, explicó Puello Herrera. “La Serie del Caribe no es deficitaria”.

Puello Herrera respondió al presidente las Águilas Cibaeñas, Quilvio Hernández, quien declaró a este redactor en el Palacio Nacional que la Serie del Caribe le cuesta al equipo campeón unos 250 mil dólares, por lo que el evento es costoso y deficitario.

“Yo he hablado ese tema con Quilvio, el evento no es deficitario. Ahora bien, si yo me llevo a toda la familia a la Serie del Caribe debo saber que mi presupuesto aumentará”, aseveró Puello Herrera, a una pregunta que le hizo este redactor este jueves en rueda de prensa vía Zoom.

“La Serie del Caribe de Mazatlán, la de este año tuvo pérdidas por la pandemia, claro, los grandes patrocinadores pagaron menos por publicitarse”, explicó. “La de este año tuvo pérdidas importantes en lo económico”.

Preguntado sobre si la Serie del Caribe 2022, que tiene de sede a la Republica Dominicana, que si podría ir a otra ciudad como Santiago, dijo que “la Lidom es que presenta la propuesta a la Confederación del Caribe, ellos son lo que saben, no nosotros”, indicó.

Señaló que la Serie del Caribe 2022 iniciará el 28 de enero y que jamás coincidirá con el Super Bowl.

Por último, Puello Herrera dejó este mensaje: “La Serie del Caribe está muy bien, se va a mantener, está en un buen ritmo, ascendiendo a niveles que pronto lo vamos a comunicar para que la gente sepa por donde andamos como Confederación. Esperamos los ratings de la televisión que sabemos estarán bien altos”.

La de Santo Domingo 2022 será la versión 64 de la Serie del Caribe.

WILLIAM AISH / EDITOR DEPORTIVO

WILLIAMAISH@GMAIL.COM