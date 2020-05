Puello Herrera: En junio se sabrá si la Serie del Caribe se queda en Mazatlán

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El presidente de la Confederación de Béisbol Profesional del Caribe (CBPC), Juan Francisco Puello Herrera, dijo este martes que en junio se sabrá si la Serie del Caribe Mazatlán 2021 se queda en esa ciudad o si será movida.

Indicó que aún hay tiempo de por medio y que por el momento la CBPC no tiene preocupación en cuanto a ese tema.

“La Serie del Caribe es propiedad de la CBPC que da mandato a un comité organizador para que se encargue y rinda cuentas por lo que ni ninguna autoridad tiene derecho sobre ella. Nuestra próxima reunión será presencial en Mazatlán si Dios y el COVID-19 lo permiten, de otra manera se hará virtual. Junio será la fecha para esperar si soluciona el problema del Estadio en caso contrario tomaremos una decisión”, reveló Puello Herrera vía telefónica a El Nuevo Diario.

“Mazatlán es la sede de la Serie del Caribe 2021 y esto no ha cambiado. No hay riesgo alguno por un cambio de sede en caso de ser necesario porque siempre tenemos previsto esto. Estoy enterado del problema que hay con el estadio y esto tampoco me preocupa porque tenemos opciones en México para celebrar la Serie en otro lugar y otro estadio”, explicó.

“He hablado con la directiva de Venados (Mazatlán) y le hemos dado todo nuestro apoyo. Se trata de un problema político de las autoridades que es extraño a la CBPC, sin embargo nuestro apoyo en lo deportivo es para la Liga Mexicana del Pacifico (LMP)”, añadió.

Omar Canizales Soto, presidente de la LMP, había dicho en una entrevista vía Facebook el viernes y reproducida en este portal que hay preocupación sobre el caso de Mazatlán y la sede de la Serie del Caribe, que pudiera no llevarse a cabo en ese estado por problemas entre el ayuntamiento y el club Venados.

Según Canizales, el equipo de Venados no tiene la concesión del inmueble, por lo que fue enfático al decir: “Hoy estamos en manos de la Confederación de Béisbol del Caribe, están enterados de esto y de lo que estaba sucediendo, ya les informamos y nos pidieron que en la primera asamblea ordinaria (a inicios de junio), que se realiza en la sede de la Serie del Caribe que ahí se tomará una decisiones en caso de que no resuelvan esta controversia de la concesión”, comentó.

Recientemente, Venados de Mazatlán recibió la noticia que su estadio, el Teodoro Mariscal, habría perdido la concesión del inmueble por el gobierno municipal.

La Serie del Caribe está pautada para inicios de febrero del 2021.

República Dominicana, con el equipo Toros del Este fue el ganador del evento celebrado en febrero de este año en San Juan, Puerto Rico.

WILLIAM AISH / EDITOR DEPORTIVO EL NUEVO DIARIO

