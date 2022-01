Puello Herrera: “El COD debe estar marcado por la transparencia”

Comparte esta noticia

Pide la conformación de una administración tripartita para el Albergue Olímpico

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El Comité Olímpico Dominicano (COD) ha estado en la palestra pública debido a denuncias y otras acciones que no van apegadas con lo que debe ser su accionar, el cual debe estar marcado por la transparencia, según su presidente ad vitam, José Joaquín Puello Herrera.

“El Comité Olímpico es una organización sin fines de lucro, pero con fe pública, lo que quiere decir que su institución debe estar marcada por la transparencia, además es una organización internacional, que depende de una organización que está en Suiza, que vigila los comités alrededor del mundo”, dijo Puello al ser entrevistado en el programa La revista del 15, que se transmite de lunes a viernes, de 8:00 a 9:00 de la mañana por Digital 15.

Ante las situaciones que han afectado al COD, Puello ha sido señalado, junto al presidente de la Federación Dominicana de Tenis, Persio Maldonado y al pasado presidente del COD y actual miembro del Comité Olímpico Internacional, Luis Mejía Oviedo, como entes mediadores.

“Los ruidos en el Comité Olímpico, cuando fui presidente, nunca me gustaron y mucho menos ahora”, expresó Puello Herrera, quien se mostró positivo ante la posibilidad de mediar en esta situación, junto a Maldonado y Mejía.

“Creo que sí, que podemos mediar para que el Comité Olímpico se enrumbe, por donde tiene que enrumbarse”

Puello señaló que el camino que debe tomar el COD, debe iniciar a lo interno, para externar una respuesta, con la contundencia que lo amerita.

“Creo que se debe hacer una introspección dentro del Comité Olímpico y tratar sus asuntos internamente, resolverlos y darlos a la luz pública, que la gente sepa que fue lo que sucedió, si esas dietas realmente se dieron o no”, ejemplificó Puello, quien presidió el COD durante 24 años.

La eminencia en la medicina dominicana, destacó que el Comité Olímpico Dominicano recibe fondos por parte del Estado dominicano, de Solidaridad Olímpica y a través del Creso, lo que según sus palabras, obliga al COD a “transparentar hasta el último centavo que se utiliza allí”.

Descartó volver a la presidencia del organismo, indicando que lo había afirmado posteriormente y que su ciclo en ese aspecto había terminado, aunque continúa en la dirigencia olímpica, donde se desempeña como presidente mundial de la Comisión de Ética de la Federación Internacional de Voleibol, de la cual forman parte cinco miembros a nivel mundial.

En cuanto al presidente de la Fedotenis, Persio Maldonado, dijo que es un dirigente activo y muy eficiente.

Albergue Olímpico

La sostenibilidad del Albergue Olímpico ha sido otro de los temas que ha girado alrededor del COD, luego de que el Ministerio de Deportes anunció su retiro de la administración del mismo, luego de haber ingresado debido a la pandemia del Covid-19

Según datos no oficiales, la funcionalidad del Albergue conlleva un costo operacional de RD$2 millones mensuales, un monto que no resulta fácil de solventar para el COD a través del tiempo.

“Se trata de preservarlo de alguna manera, debe buscarse vías, que hagan que el Albergue a corto plazo pueda ser autosostenible”, dijo Puello Herrera.

El expresidente del COD dijo que lo ideal sería que el Albergue tuviera una administración tripartita, compuesta por el Órgano regulador del deporte olímpico, el Estado dominicano y el sector privado.

Puello entiende que el dinero de las empresas debe llegar a través de una fundación con el nombre del Albergue Olímpico, e indicó que este es un llamado al empresariado, para que vaya en ayuda de este lugar, que es fundamental para los atletas dominicanos.

“El Albergue es una casa que debe recibir al atleta que va a competir con la bandera en el pecho”, expresó.

Puello resalto el valor que para él tiene el Albergue Olímpico, el cual es visto por él como un hijo, ya que fue quien dio inicio a este proyecto.

“El día antes de Balaguer entregar el gobierno, el 15 de agosto de 1996, me llama el general Pérez Bello y me dice que vaya a la penitenciaría de la Fe y Balaguer se aparece con su chofer, Pérez Bello y Cristóbal Marte y me dice, le estoy entregando la cárcel para que haga el Albergue Olímpico y me dijo, quiero convertir la indignidad de una cárcel, para que se convierta en la dignidad del atleta dominicano” recordó Puello, quien reveló que el expresidente le entregó ocho millones de pesos para que comenzara el proyecto que es hoy en día.

