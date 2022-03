Puello cae en segunda ronda Copa Merengue

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El dominicano Alberto Puello no pudo avanzar más allá de la segunda ronda del torneo J2 Copa Merengue Santo Domingo, donde toman parte jugadores de varios países del mundo, en busca de conseguir puntos para el ranking ITF, del evento U18.

Puello cayó este miércoles 6-1 6-1, su verdugo fue el esloveno Matic Kriznik, en el evento que se juega en el Parque del Este.

Por el pase a la semifinal se enfrentan este jueves desde las 9:30 de la mañana Alexander Frusina (USA) [4] contra Jelani Sarr (USA). Meecah Bigun (USA) ante Luis Carlos Álvarez (MEX) [3]. Preston Stearns (USA), contra Joao Fonseca (BRA). Matic Kriznik (SLO) vs. Yannik Rahman (USA).

A la misma hora las chicas Johanne Christine Svendsen (DEN) contra Kaitlin Quevedo (USA). Gracie EPPS (USA) vs. Chelsea Fontenel (SUI) [5]. Natalia Pérez (PUR) ante Mingge Xu (GBR). Por último, en sencillos, Ella Mcdonald (GBR) vs. Mia Slama (USA) [3].

En dobles en la ronda semifinal no antes las 10:30 el dueto Panna Bartha (HUN) y Tamara Kostic (AUT), se enfrentará a Alexia Jacobs (CAN) y Olivia Lincer (POL). Mientras que después de las 12 del mediodía Chelsea FonteneL (SUI) y Johanne Christine Svendsen (DEN) [1], chocarán contra Ellie DanielS (CAN) y Orly Ogilvy (CAN).

Entre los varones, no antes las 10:30 Idriss Haddouch (BEL) y Patrick Schoen (SUI) chocan con el dúo Taym Al Azmeh (GER) y Mihai Alexandru Coman (ROU). No antes de las 12 Matic Kriznik (SLO) y Daniel Verbeek (NED) se enfrentan al binomio Nicolas Nino Mendoza (COL) y Preston Stearns (USA).

El torneo tiene a Sergio Tobal, vicepresidente de la Federación Dominicana de Tenis como el director general, mientras que el cubano Abel Álvarez, es el réferi.

En la justa participan jugadores de Puerto Rico, Estados Unidos, Tailandia, Alemania, Bolivia, Polonia, Belice, Chile, Canadá, Perú, República Dominicana, entre otros.

La semana próxima también se jugará otro evento J2 en el Parque del Este, Copa Los Tres Ojos.

Patrocinan la justa El Nuevo Diario, Transporte Sheila, Creso, Vilas Tennis Academy, ITF y Wilson.

