¿Pueden las mujeres tener pleno conocimiento sobre autos?

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.-En el universo automotor de República Dominicana, cada día son más las mujeres que desafían estereotipos y se abren paso con determinación.

Un ejemplo de ello, es Pamela Espaillat, gerente general de Auto Asiana, quien al ser preguntada sobre los retos que enfrenta una mujer en el amplio mundo de la movilidad, aseguró que muchas veces las barreras se las colocan las propias féminas.

“Yo siento que barreras no las hay, tú misma te las pones. Si tú tienes tú Norte y tú sabes lo que vas a hacer, no importa lo que venga, los problemas, es simplemente trabajar, luchar por ello y pa´ lante”, sostuvo.

Espaillat fue entrevistada por los comentaristas Keven Rodríguez y Norma Arias en el programa “Con el Tanque Full”, que transmite la plataforma digital El Nuevo Diario TV.

(Ver programa).

La ejecutiva del concesionario, que posee la distribución exclusiva de la marca KGM en República Dominicana, precisó que no existe diferencia entre lo que puede lograr una mujer y un hombre en el terreno automotriz, debido a que solo hay que tener bien definidos los objetivos.

“Cada vez que mi familia me pregunta cómo estuvo mi día, yo digo: hoy di 100 pasos más que ayer, no importa que tú seas mujer, hombre, una mujer también puede igual, para mí no hay barreras, eso no existe y las hay, al segundo me las quito”, acotó.

KGM

Con un amplio conocimiento de los proyectos que ofrece la empresa que representa, Espaillat, garantizó que luego de hacer un estudio de mercado poseen los mejores precios del mercado, pero además ofrecen comodidades exclusivas a sus clientes.

En ese aspecto, detalló que su catálogo está compuesto por cuatro vehículos que poseen la tecnología, la comodidad y el alto rendimiento que toda persona desea tener.

“La Tívoli que es la SUV, de un motor de 1.5- 163 caballos de fuerza. La Torres que es la más aventurera, la más exótica, de un motor 1.5 turbo. Rexton de gasolina y diesel. El pickup camioneta Musso Gran y Musu”, precisó.