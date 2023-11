¿Puede un diputado usar tenis caros sin que pongan en duda su integridad?

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- La periodista Abril Peña consideró necesario que los dominicanos abandonen la creencia de que todos los servidores públicos y los políticos utilizan el dinero del Estado para suplir hasta la más mínima de sus necesidades.

“La gente tiene que dejar de creerse que todo lo que la gente que está en el Estado hace, es con dinero del Estado, porque eso no es así, no todo el mundo roba, no todos los políticos somos delincuentes”, comentó.

En ese contexto, condenó que el diputado Omar Fernández haya sido objeto de críticas por usar unos tenis que poseen un valor aproximado de RD $44, 000, y que a raíz de esto se ponga en duda su integridad, basándose en las acusaciones de corrupción hasta el momento no comprobadas que gravitan en torno a su padre, el expresidente Leonel Fernández.

“Mientras Leonel Fernández no tenga un caso en los tribunales, él ni es corrupto ni tiene nada que culpar”, expresó.

“¿Usted cree que un diputado no puede comprarse unos tenis de 30 mil pesos?, preguntó Peña mientras debatía con la comunicadora Joysi Melenciano en el programa “Política con 6to. Sentido”, que transmite la plataforma digital El Nuevo Diario TV.

(Ver programa).

Además, sostuvo que aunque se comprueben las acusaciones contra el exmandatario, en el sistema de justicia de República Dominicana las culpas son individuales.

“Aquí se tiene que acabar el estar diciendo corrupto, ladrón, cuero o lo que sea a una gente sin tener pruebas, porque eso es difamación. Hay que demostrarlo y tú no puedes juzgar al hijo por las culpas del padre”, comentó.

En ese sentido, recordó que en una ocasión a la alcaldesa “Carolina Mejía, se la comieron con yuca cuando se puso unos tenis costosos”, ignorando que estas son personas de “clase media que tienen derecho a ponerse los tenis que le dé la gana y que si hijo cumple años tienen derecho a ir al cumpleaños de su hijo”.