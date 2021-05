¿Pudo la Barra de la Defensa Técnica de los demás co-imputados detener las declaraciones de Raúl Girón caso Coral?

¿El derecho a declarar del imputado es sagrado, absoluto o tiene límites? ¿cuáles son estos y en que disposición legal se encuentran? ¿Cuál es el valor probatorio de estas declaraciones?

Entiendo más que detenerlas esta pudo ser interrumpida por su defensa técnica y en cierto advertir a la juzgadora que estas declaraciones atentarían contra el derecho a la defensa y la presunción de inocencia de los demás co-imputados provocándole una indefensión material, poniendo a la juzgadora en condiciones de tutelar estos derechos.

Veamos lo primero es reconocer que las declaraciones del imputado Raúl Girón han sido utilizadas como defensa material, sin embargo, en el fondo se trata de una delación premiada para buscar una benevolencia del órgano persecutor para beneficiarse mediante una atenuación de la pena a imponer.

Ahora bien la declaración del imputado es un derecho constitucional que tiene su base fundamental en los artículos 69.2 y 69.6 de nuestra norma sustantiva, complementado con la incorporación a nuestro ordenamiento jurídico penal a través del principio de no auto incriminación como resultado de múltiples acuerdos internacionales; conforma uno de los principios rectores del Código Procesal Penal, este derecho o garantía implica que todo ciudadano tiene derecho, al ser juzgado, a prestar de modo libre las declaraciones que entienda útiles a su defensa. Implica también el derecho del imputado a guardar silencio sin que su negativa a declarar pueda revertirse en su contra o ser tomada en cuenta para condenarle.

En el caso concreto de las declaraciones del imputado #raulgirón, lo ha hecho en virtud del artículo 102 del Código Procesal Penal, que establece. Libertad de declarar. El imputado tiene derecho a declarar o abstenerse de hacerlo o suspender su declaración, en cualquier momento del procedimiento.

Sin embargo, la parte in fine del artículo 103 del mismo texto legal, expresa lo siguiente: “Durante las audiencias y el juicio, el juez o el tribunal deben permitir al imputado declarar cuantas veces manifieste este interés en hacerlo, siempre que su intervención sea pertinente y no aparezca como un medio dilatorio del procedimiento y sin que esta facultad de lugar a indefensión material”.

De lo anterior se desprende el hecho de que si bien es cierto las declaraciones del imputado en la etapa preparatoria no pueden ser consideradas como una carga probatoria, si no han sido incorporadas conforme a las reglas del debido proceso penal, sin embargo en un caso como el de la especie, donde existe una pluralidad de imputados, las declaraciones impertinentes que este produzca y donde se mencione a cualesquiera de los co-imputados en un mismo hecho y estas declaraciones puedan surtir un efecto negativo, es decir, que pudieran producir un agravio o efecto negativo al derecho de presunción de inocencia que tiene ese imputado a quien vayan dirigidas esas declaraciones, pudieran tener un límite al causarle una indefensión material (dejando a la interpretación el hecho de que el texto no excluye que esta indefensión material se extienda a los demás co-imputados) , que es donde su defensa técnica podría tener la oportunidad de advertir esta situación al juzgador, provocando la interrupción de las declaraciones del mismo, para salvaguardar el sagrado derecho a la defensa y la presunción de inocencia.

Es en esta casuística donde entendemos la defensa técnica de los co-imputados Mayor General, Adán Cáceres Silvestre, La Pastora Rossy Guzmán, Coronel Rafael Núñez De Aza y demás co-imputados, no supieron articular una verdadera línea de defensa que pudiera contrarrestar de manera efectiva el desbordamiento atolondrado y las acusaciones vertidas por el imputado – delator y principal testigo a cargo del Ministerio Público, el Mayor Raúl Girón en el caso coral, con motivo de la solicitud de imposición de medidas de coerción que se está conociendo por ante la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional, presidida por la Magistrada Kenya Romero.

Tomando como base fundamental un postulado inquebrantable del derecho constitucional, la ponderación de los derechos fundamentales, ningún derecho es absoluto, mucho menos sagrado, todo derecho tiene límites, máxime cuando este entra en conflicto y contradicción con otros derechos también protegidos y tutelados en nuestro sistema constitucional, ahora bien, pasando al siguiente punto:

Cuál es el valor probatorio de las declaraciones del co-imputado Raúl Girón en el #casocoral, #delacionpremiada #defensamaterial o #autoincriminacion?

La Magistrada @YeniBerenice, en ocasión del #casopulpo manifestó que el #MinisterioPúblico cree en la #delaciónpremiada, utilizó esa estrategia en el #casopulpo con el Ex-contralor Germosén fue al único imputado a quien le cambio la medida de coerción a cambio de declarar en contra de los otros imputados, hoy la historia se repite con el #casocoral y el testigo – imputado y delator premiado #RaulGiron, sus declaraciones y delaciones han dado un giro inesperado en el proceso, y si todo lo que dijo puede ser corroborado mediante otros elementos de prueba, entonces ya no serían simples alegatos, con la simple aportación de las conversaciones de WhatsApp durante todos estos años tal y como lo expresó Girón y la sincronización de los teléfonos de los demás imputados, se constituirían en una prueba muy sólida que rompe con la presunción de inocencia de los imputados y se le hará muy difícil a la defensa técnica y la defensa material de los demás imputados desmontar, es mi humilde opinión ante el cuestionamiento de algunos juristas ante de las declaraciones de Girón.

Ahora bien, ¿La delación premiada como herramienta utilizada buscar una benevolencia por parte del órgano persecutor, exime al delator – imputado de responsabilidad penal? Claro que no, su culpabilidad está seriamente comprometida, simplemente le servirá como una atenuante para la pena a imponer.

El reconocido jurista Jhon Garrido sostiene lo siguiente: La Declaración del Mayor Girón No Tiene Valor Probatorio Sino Fue Autorizada Por Un Juez.

Su argumento radica en que conforme al CPP la declaración de coimputados tiene valor dependiendo de la situación.

PRIMERA SITUACIÓN: Si el caso es declarado como procedimiento para asuntos complejos, la declaración debe ser autorizada bajo el criterio del principio de oportunidad por un juez competente cuando el imputado colabora eficazmente con la investigación. Esta declaración debe ser autorizada por un tribunal competente.

SEGUNDA SITUACIÓN: la declaración de coimputado tiene valor probatorio si el mismo se encuentra en rebeldía, previo a haber sido registrada dicha declaración y tomada respetando un debido proceso establecido por el CPP. Esta no tiene que ser autorizada por un juez. Esta declaración es la tomada bajo interrogatorio por un fiscal y el abogado del interrogado.

Nuestra Suprema Corte de Justicia ha establecido el siguiente criterio: Considerando, que en el sentido de lo anterior, resulta pertinente destacar, que si bien en principio, las declaraciones del imputado deben ser tomadas como un medio de defensa, no menos cierto es, que las mismas pueden ser utilizadas como un elemento de prueba, siempre que sean observadas las disposiciones legales establecidas en los artículos 18, 104, 110 del Código Procesal Penal Dominicano, que condiciona la validez de su declaración a la presencia y “asistencia de un defensor”. Considerando que, en ese tenor, es criterio jurisprudencial de esta Suprema Corte de Justicia, que cuando la declaración de los imputados esté robustecida por otros elementos y circunstancias, como es el caso, puede ser aceptada como elemento de prueba en los tribunales (Sentencia de fecha 11 de diciembre del año 1937, B.J. 329, pág. 706, sentencia del 27 de diciembre del año 2006, No.176 B.J. 1153, Sentencia del 22 de noviembre del 2006, No.177, B.J. 1152, Sentencia del 25 de octubre del 2006, No.177, B.J. No.1151, Sentencia del 27 de octubre del 2004, No.63, B.J. 1127).-

Finalmente la Magistra Kenya Romero al referirse a las declaraciones de Raúl Girón expresó lo siguiente: “En el momento procesal no es en el que el tribunal evaluará nada absolutamente de lo que dijo la persona imputada que hizo de su derecho, igual que hicieron uso algunas de las personas que están aquí, no se aportó ningún elemento de prueba, no es ningún elemento de prueba, es una manifestación libre que puede hacer o que no puede hacer”. Que fue expresamente lo que habíamos ponderado previo a la posición de la Magistrada en cuanto a las declaraciones del Mayor Raúl Girón, que a pesar de que no tienen valor probatorio en esta etapa, el Ministerio Público tiene suficiente tiempo para validar toda la información suministrada por Girón, procesarla, validarla y finalmente solicitar su incorporación a su acusación, por lo que en ese caso se convertirían en una prueba prácticamente irrefutables y que dejará muy mal parados a los demás co-imputados en el caso coral.

Por Carlos Manuel Mesa