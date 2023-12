Puckett gana el Clásico Navidad en día de récord en apuestas

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO ESTE.- El caballo Puckett (4), del Establo Limpia Base, ganó este sábado el Clásico Navidad, en el Hipódromo Quinto Centenario, en un día en el cual se estableció récord para las apuestas al pool de 6: RD$3,029,904.00.

Puckett desplazó de la delantera a la yegua Zumbadora (5) y resistió el empuje final del ejemplar Poderoso (6), para adjudicarse la victoria en el último clásico del calendario anual en el parque hípico dominicano.

El nuevo récord en las apuestas al pool de 6 constituyó la primera vez que el monto de esa jugada llega a los 3 millones de pesos en la historia de la hípica en el país.

El dividendo del pool de 6 fue RD$15,456.00 por partes, más las partes de cinco; con un adicional de RD$17,857.00 como premio especial a cada uno de los 56 cuadros que acertaron con 6 ganadores y que resultó de un regaló de un millón de pesos de la Comisión Hípica Nacional, para repartir entre los cuadros ganadores, en ocasión de las fiestas de Navidad.

Con cinco ganadores, el pool de 6 pagó RD$468.00. El pool de 5 tuvo un dividendo de RD$10,210.00.

RESULTADOS POR CARRERAS

En la primera carrera, ganó Don Elías (7), del Establo Hermanos Lara. Llevó la monta del jinete Caros de León, bajo las orientaciones del entrenador Richard Aristy. Hizo tiempo de 1:20:1/5 en los 1,300 metros. Exacta 7/6 (Don Elías/Totalbela). Quiniela 6/7. Trifecta 7/6/1 (completada por Mosi Oa Tunya). Superfecta 7/6/1/5 (completada por Avalon).

En la segunda carrera, se impuso Jaiden D. (6), del Daylannie Stable, Tuvo sobre el lomo al jinete Geison Hernández, a quien trazó pautas el entrenador Pedro Solano. Registró tiempo de 1:15:1/5 en los 1,200 metros. Exacta 6/3 (Jaiden D./Problema Tuyo). Quiniela. Trifecta 6/3/9 (completada por Dinastía Aguiar). Cuatrifecta 6/3/9/con todos. Dupleta 7/6 (Don Elías/Jaiden D.)

En la tercera carrera, la victoria fue para Sky´s The Limit (3), del Establo Marifé. Llevó sus bridas el jinete José Francis Rojas, quien siguió las indicaciones del entrenador Luis Valerón. Hizo crono de 1:21:00 en los 1,300 metros. Exacta3/2 (Sky´s The Limit/ Maritza Queen). Quiniela 2/3. Trifecta 3/2/4 (completada por No Me Dejes Fuera). El dinero apostado a Superfecta fue devuelto. Dupleta 6/3 (Jaiden D./Sky´s The Limit).

En la cuarta carrera, triunfó Laundry Boy (5), del Establo Doña Bella. Cargó con el peso del jinete José Báez, a quien instruyó el entrenador German León. Paró las agujas de reloj en 1:20:1/5 en los 1,300 metros. Exacta 5/2 (Laundry Boy/. Quiniela 2/5. Trifecta 5/2/4 (completada por Gran King Of Kings). Superfecta 4/6/5/1 (completa por Admiral Truffles). Dupleta 3/5 (Sky´s The Limit/Laundry Boy).

En la quinta carrera, el primero en cruzar la meta fue Puckett (4), del Establo Limpia Base, y ganó el Clásico Navidad. Tuvo en la silla al jinete Geison Hernández. Su entrenador es José Beltré. Marcó tiempo de 2:06:4/5 en los 2,000 metros. Exacta 4/6 (Puckett/Poderoso). Quiniela 4/6. Trifecta 4/6/5 (completada por Zumbadora). Superfecta 4/6/5/1 (completada por Water Cay). El 1er. Pick 3 fue 3,5/5/4. El 1er. Pick 4 fue 6/3,5/5/5. La Dupleta 5/4 (Laundry Boy/Puckett).

En la sexta carrera, dominó Forbidden Candy (1), del Don Ñaño Stable. Lo condujo el jinete Carlos de León, bajo las directrices del entrenador Leonel A. Carrero. Detuvo el cronómetro en 1:27:3/5 en los 1,400 metros. Exacta 1/4 (Forbidden Candy/Reina Linda). Quiniela 1/4.Trifecta 1/4/6 (completada por Princess Abby). Superfecta 1/4/6/5 (completada por Dra. Gabriela). El 2do. Pick 3 fue 5/4/1. El 2do. Pick 4 fue 3,5/5/4/1. Dupleta 4/1 (Puckett/Forbidden Candy).