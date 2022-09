El principio que sujeta el registro inmobiliario consistente en la publicidad inmobiliaria registral tiene como propósito conceder seguridad jurídica en todo el trayecto inmobiliario. Este principio, a título meramente enunciativo, procura servir de advertencia a los usuarios del registro de títulos sobre los asientos que pesan o que estuvieron sobre un determinado inmueble, es decir, cual es el estado actual del inmueble o cual fue su estado anteriormente, por ejemplo, permite identificar los sujetos y sus derechos, los actos de disposición, actos de ejecución, anotaciones y/o gravámenes, etc.

A título ilustrativo, el propio Tribunal Constitucional haciendo alusión a la publicidad inmobiliaria registral ha valorado que este principio tiene inclinación a propiciar eficacia y certeza a la fe pública registral, elementos que garantizan un mayor nivel de seguridad jurídica del tráfico registral inmobiliario (STC/195/17). Debemos tener presente que el registro inmobiliario posee un carácter de oponibilidad “erga omnes” respecto a todos y que en tal sentido nadie puede desconocer lo incluido en sus asientos, de forma que, ante el cuestionamiento de actos u actuaciones, en principio, prevalecerá lo que se encuentre inscrito de manera regular en las oficinas registrales, de ahí que la propia jurisprudencia y doctrina han considerado de manera insistente que “lo que no está en registro, no existe” o podríamos decir que “existe”, pero no goza del beneficio de oponibilidad que conceden las inscripciones registrales por ante el Registro de Títulos.

Es en virtud de la referida publicidad que una vez encontrándose el inmueble en el sistema registral (agotando su inmatriculación con el proceso de saneamiento), el registro inmobiliario lleva un orden cronológico de todas las actuaciones, asientos y/o inscripciones que se hagan constar en el objeto registral (inmueble) conforme a la regla del tracto sucesivo, según la cual posterior al primer registro es requerido que conste registrado el derecho de la persona que constituya, transmita, declare, modifique o extinga derechos reales, cargas o gravámenes sobre inmuebles (Art. 28 del Reglamento General de Registro de Títulos, 2669/2009).

Entendemos que para que un sistema inmobiliario se considere consolidado y/o reforzado no puede dar lugar a la incertidumbre, es decir que debe gobernarse con total transparencia y ello, sin dudas, es un estímulo directo al crecimiento económico dado que genera confianza en el sistema e intensifica la inversión de capitales en el mercado inmobiliario. Por último, a modo de reflexión, sin desvincularnos de la esencia del principio de publicidad y haciendo una ligera separación del derecho inmobiliario registral, es necesario contemplar cómo ha sido acogido este principio en otras materias, de ahí que se aspire a obtener un registro mobiliario con características muy similares al registro inmobiliario en cuanto a publicidad se refiere (Articulo 3 numeral 24 de la ley núm. 45-20 de garantías mobiliarias suspendida en sus efectos por la ley núm. 170-21).

Por Edward Nicolás Arroyo Hernández

