Psiquiatra asegura en RD se medica mucho sin un diagnóstico; aboga porque colegas sean éticos en su trabajo

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Según aseguró la psiquiatra y psicogeriatra Rose Nina este viernes, en República Dominicana se verían con frecuencias pacientes que son medicados, pero desconocen su diagnóstico.

Reveló que muchos pacientes han llegado a sus consultas sin conocer su diagnóstico o con uno equivocado, a pesar de que la base de la psicopatología es la identificación de los síntomas y signos de los trastornos mentales, para indicar un tratamiento.

“Esto va a ser en detrimento del paciente; yo he tenido ejemplos de pacientes que les han dicho que son esquizofrénicos y no lo son, le han indicado antipsicóticos y la base de al enfermedad quizás fue una depresión mayor o una apática, entonces han confundido el diagnóstico”, expuso.

La doctora fue entrevistada por la coach Lolita Suárez, en el programa “Atrévete a Transformarte”, transmitido por la plataforma digital El Nuevo Diario TV.

(Ver programa).

“Es curioso, aquí ocurre, en muchas situaciones yo he visto que me han llegado con diagnósticos equivocados y algo que yo establezco es que hay que llegar de cero, los pacientes a veces insisten, no, ya yo sé lo que tengo; no, vamos a estudiar y a partir de cero porque una vez que yo tenga el diagnóstico correcto sabré qué tratamiento utilizar”, expresó.

Explicó que es importantísimo conocer el paciente y establecer un diagnóstico mediante “estudios con biomarcadores, un buen examen mental, una buena historia, análisis de laboratorio, imágenes, pruebas psicológicas y otras si fueran necesarias; es ahí que establecemos qué tiene el paciente para poder medicar”.

Puntualizó que todo mal diagnóstico va a dar un mal tratamiento y esto a su vez va a generar una serie de daños en los pacientes como efectos secundarios y sobre todo, no va a haber una mejoría, sino que continuará la crisis porque no se está medicando al paciente bajo un diagnóstico correcto.

Señaló también que en psiquiatría no hay muchos tratamientos y solo hay cinco grandes familias de psicofármacos, por lo que el psiquiatra tiene que ser muy certero en su diagnóstico.

“Tenemos antipsicóticos, antidepresivos, benzodiazepinas, los estabilizadores del ánimo y los antidemenciales, eso es todo, pero si un paciente está deprimido y yo le indico una medicación inadecuada, quizás el paciente, de una depresión moderada puede pasar a una depresión mayor, tener ideas suicidas y suicidarse”, acotó.

Insistió en que los psiquiatras no deben tener prisa en medicar, sino en profundizar en qué tiene el paciente y en ese sentido abogó para que todos sus colegas sean éticos en su trabajo.

