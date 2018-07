Psiquiatra afirma problema violencia requiere acciones más allá de condenas judiciales

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTIAGO– El presidente de la Sociedad Dominicana de Psiquiatría, doctor Julio Chestaro, expresó que el problema de la violencia en el país requiere de acciones contundentes que vayan más allá de condenas judiciales.

Durante el simposio “Curso Post Apa”, en su XIV versión, que realizó la Filial Norte de la Sociedad Dominicana de Psiquiatría (PSIQUINORTE), el estudioso de la conducta externó que el enfoque que se le daba en el pasado al tema específico de los feminicidios, ha variado significativamente ya que ha quedado demostrado que los individuos con conducta violenta a lo menos que le temen es a una condena de 30 años, ya que la gran mayoría termina suicidándose.

Propuso que todos los sectores se unan para hacer posible una transformación a nivel de la educación en los hogares.

“El problema de los feminicidios y la violencia es un problema muy complejo donde hay muchos sectores que tienen que poner de su parte y comenzar a transformar, yo diría que parte del problema es que estamos viendo la violencia como la primera opción a la solución de los conflictos, los medios y la cobertura a que a veces se producen de estos actos violentos, en algunos casos lleva a la imitación”, expuso el doctor Chestaro.

Dijo que lo mismo pasa con el suicidio, cuyos casos han aumentado considerablemente en los últimos meses en el país, lo que evidencia que una gran parte de la población padece de problemas mentales, lo que entiende debe de llamar la atención de todos los sectores.

Negó que quienes atentan contra su vida lo hagan por imitar a alguien que lo haya hecho anteriormente, pero considera que lo que si se imita es el método.

Puso como ejemplo el caso el caso del comediante famoso Robert Williams, cuyo método utilizado aumentó en proporción a los años posteriores en muchos casos que se registraron en Estados Unidos.

“Esto no quiere decir que una persona que está sana y que no tiene ningún tipo de trastorno mental porque otra persona se quite la vida va a decir yo me voy a quitar la mía, pero cuando tenemos un sustrato de la población que tiene trastornos mentales y a veces en la cobertura de los medios se pasan hablando de como lo hicieron llega un momento hasta que cree en cierto romanticismo en torno al suicidio entonces eso incentivar a una persona que está en depresión a realizar su propio intento”, manifestó el presidente de la Sociedad Dominicana de Psiquiatría.

Exhortó que más que ponerse a opinar y a decir, lo que hay es que estudiar cada caso de manera individual para llegar a una conclusión del porqué, esa persona se está comportando de esa manera y de ahí sacar las posibles políticas que hay que hacer para que esas situaciones no se sigan repitiendo.

