Psicólogo UNEV: gestión y control de emociones son esenciales en relaciones interpersonales

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El director de la escuela de psicología de la Universidad Nacional Evangélica (UNEV), sostuvo este viernes que la gestión y control de las emociones es vital para las relaciones interpersonales, de ahí su importancia para poder lidiar con estas.

Según informó Marino Peñaló en un comunicado, explicó que controlar las emociones permite relacionarse con los demás de manera efectiva, y mejorar el bienestar psicológico, la calidad de vida, identificar aquellos estados de ánimo que producen sentimientos de alegría, tristeza, enfado, miedo, felicidad, amor, sorpresa y desagrado.

Al hablar sobre la conferencia virtual: “Manejo de las Emociones en Tiempo de Crisis”, dentro de la celebración de las actividades de la Semana del Docente, el experto en la conducta planteó que es importante conocer los sentimientos en el mismo momento en que se presentan, saber detectar hasta lo más mínimo de los sentimientos, y ser capaz de ponerle nombre a esa emoción.

En su temática, Peñaló dio algunos consejos para gestionar y controlar las emociones en los momentos críticos, entre estas, hizo mención de: Identificar las emociones negativas y positivas, desarrollar la capacidad de controlar las emociones, capacidad de auto motivarse, de reconocer las emociones ajenas, de controlar las emociones.

El psicólogo resaltó además otras recomendaciones como desarrollar el hábito de escuchar para relacionarse con otras personas, practicar ejercicios, trabajar la auto-aceptación, no tomar mal las críticas, adoptar una actitud optimista, pensar en lo bueno y no en lo malo, retirarse en el momento adecuado, no reaccionar al golpe, y hacer ejercicios de relajación profunda.

