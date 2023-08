Psicólogo considera un embarazo no es motivo para casarse

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.-El psicólogo Josly Wilmore expuso que un embarazo no debe ser el motivo que obligue a dos personas a unirse en matrimonio, debido a que los niños no necesitan tener a sus padres juntos si la relación no es sana.

“Yo promuevo mucho la frase que dice: Los niños no necesitan a sus padres juntos, necesitan a sus padres bien. A veces somos más saludables para nuestros hijos manteniéndonos separados que manteniéndonos vinculados y esto se ajusta a esas parejas que tras un embarazo entienden que deben casarse”, expresó.

Manifestó que en la actualidad es común que dos personas, que teniendo una relación abierta o siendo amigos con derechos, se enfrentan a la realidad del embarazo y cometen el error de casarse sin estar enamorados, lo que convierte la convivencia en un ambiente hostil con el tiempo y afecta el desarrollo emocional de los infantes.

“Es error porque la base de toda familia debe ser el amor, la comprensión, el mutuo acuerdo, tener claro que nos vamos a unir, que vamos a tener una familia, yo te acepto como tú eres, tú me aceptas como soy y ambos persiguiendo complementarnos, empezamos a trabajar uno con otro”, sostuvo.

“Un embarazo no debe ser el motivo para dar el paso de formar una familia”, insistió el terapeuta familiar durante su participación en el programa “Con la Dra. Controversia”, que transmite la plataforma digital El Nuevo Diario TV.

