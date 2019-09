Psicólogo asegura es complejo y difícil incorporar inteligencia emocional a la vida cotidiana

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El psicólogo Benjamín Daniel Cueto Carmona aseguró que incorporar todos los elementos de la inteligencia emocional a la vida cotidiana de las personas resulta difícil y muy complejo por las diferentes creencias del ser humano.

“Incorporar la inteligencia emocional, o todos los elementos de la inteligencia emocional a nuestras vidas, es muy complejo y difícil, porque los seres humanos tenemos sistemas de creencias y paradigmas que resulta difícil cambiar o hacer otra cosa a la cual no se está acostumbrado”, sostuvo el especialista de la conducta en el espacio Doctora controversia que se trasmite a través de la plataforma de El Nuevo Diario TV.

Cueto Carmona explicó que resulta difícil cambiar debido a que el estado de confort no permite al ser humano darse cuenta de cuando algo anda mal y dicho confort no brinda el conocimiento que deje saber a la persona que las cosas están saliendo mal porque sigo haciendo lo mismo.

El especialista de la conducta sostuvo que el miedo juega un papel importante y preponderante en dicha situación porque es quien permite que el ser humano continúe en ese confort y precisó que ese temor debe ser confrontado inmediatamente porque es el primer paso para vencerlo.

El profesional de la psicología dijo que “el ser humano puede cambiar porque tiene grandes capacidades y habilidades de cambio, pero debe dejarse ayudar y buscarlo porque sino lo busca no lo encuentra, tú puedes ser la mejor profesional, pero si te quedas en la casa no vas a encontrar un trabajo”.

“Ser resiliente, ser seguro de sí mismo, porque en todas personas que no hay altos niveles de resiliencia es porque hay bajos niveles de autoestima y de seguridad, no sé cree el mismo que puede, sino me creo que puedo no voy a tener una autoestima sana”, añadió Cueto Carmona.

