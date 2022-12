Psicólogo afirma las personas dependientes suelen tener pocos orgasmos

EL NUEVO DIARIO, REPÚBLICA DOMINICA. – El psicólogo Eugenio Pérez Soto manifestó, que a las personas con trastorno de la personalidad dependiente le cuesta muchísimo llegar al orgasmo y esto se debe a que generalmente están a la merced de lo que le gusta hacer a su pareja.

“Las personalidades dependientes quieren complacer al otro, quieren que el otro tenga satisfacción, placer, porque temen que las personas queridas los abandonen si ellos dejan de complacerlos”, expuso.

Sostuvo que la complejidad de la dependencia es que las personas que la padecen dan prioridad a los deseos de quienes lo rodean y esto afecta hasta cierto punto, su comportamiento en el sexo.

El miedo de perder a su cónyuge hace que los orgasmos sean irrelevantes paras las personas dependientes, así lo planteó Pérez Soto al ser entrevistado por Krismeli Brito Padilla en el programa “Con la Dra. Controversia”, transmitido por la plataforma digital El Nuevo Diario TV.

“Por eso, si llega al orgasmo o no llega al orgasmo, no importa, lo importante es que esté esa persona a la que él le genera placer. Una mujer dependiente va a querer que su marido llegue bien a la eyaculación, porque esa es la certeza de que lo tiene y ella no le va a importar si llega o no al orgasmo”, comentó.

Apuntó que a las mujeres le da seguridad que el hombre eyacule, “porque dentro de su inseguridad esto es algo que la hace sentir segura. El trastorno de la dependencia general un efecto en la sexualidad que no lleva a la plenitud”.

De igual forma, señaló que la persona dependiente suele estar acompañada alguien con trastorno psicopático que le refuerza las cosas negativas para reforzar su apego.

“El trastorno de dependencia va a buscar como complemento personalidades muy fuertes y dominantes, porque eso les hace sentir seguros y esto se da tanto en hombre como mujeres”, indicó.

