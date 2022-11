Psicólogo afirma la mayor necesidad de una familia “no es el pedazo de pan, es el amor”

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Muchos padres, como proveedores de recursos que facilitan la educación, techo y comodidades a sus hijos, se olvidan de brindar afecto, porque están concentrando su energía en dotarlos de aquello que en su infancia no tuvieron, descuidando elementos sumamente importantes para la formación de los niños.

El psicólogo José Díaz reconoce que suplir las necesidades materiales de los hijos es una responsabilidad de la que los padres no deben desligarse; sin embargo, aseguró que esto no es más importante que el amor, o coleccionar buenos momentos, inculcar respeto y hacerles sentir importantes.

“Necesitamos entender que la mayor necesidad nuestra familia no es un pedazo de pan o la educación escolar, es el amor lo más importante, es tu poder apapachar a tus hijos, saca tiempo para besarlo, para abrazarlo, para pasar tiempo con ellos, para sonreír con ellos, para dedicarle tiempo de calidad y hacerlos sentir que son parte importante de nuestra vida”, comentó.

Al ser entrevistado por Krismeli Brito Padilla y Amelia Ledesma en el programa “Con la Dra. Controversia”, transmitido por la plataforma digital El Nuevo Diario TV, Díaz lamentó que, en la actualidad ser proveedores y no padres presentes se hay convertido en algo frecuente.

El profesional de la psicología sostuvo que es desde el hogar que se les muestra a los hijos como vivir en comunidad, a trabajar en equipo, a pesar en los demás, a tener empatía, pero “si papá y mamá no enseñan esos valores los niños no lo pueden aprender”.

“Ahora mismo todo está a favor para que se desarrollen personas individuales, comenzando por los aparatos tecnológicos, todo conduce al yo y el otro no me importa, entonces yo estoy aislado con IPad con mi IPhone y no me importa lo que esté pasando en mi entorno”, indicó.

En ese orden, comentó que no comparte la idea de algunos padres que eligen ser proveedores, porque él prefiere vivir estrecho económicamente y no tener una familia carente de amor.

“Muchas veces, en aras de tener más holgura económica, estamos sacrificando la estabilidad emocional de la familia, porque mientras más trabajos, menos tiempo con los hijos, y como no tenemos tiempo tendemos a ser más permisivos con ellos y ese es otro problema”, narró.

Relacionado