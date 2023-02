Psicólogo afirma cambió la crianza “amorosamente tibia” de los padres, no la infancia como tal

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El psicólogo argentino Alejandro Schujman plantea que los tiempos cambiaron, pero la esencia de los niños es la misma, porque no es el aparato psíquico o las necesidades de la infancia lo que más ha variado, sino la forma de crianza que ha adoptado esta generación de “padres amorosamente tibios”.

“Ni aquel autoritarismo de cejas levantadas con miedo y en la mesa se hablan solamente cosas de grandes y ustedes son chicos, ni esta modalidad en donde los padres están en desorientación absoluta, con muy poco tiempo y con mucho sentido de la culpabilidad a la hora de poner límites”, comentó.

Expresó que con el afán de que los niños sean felices, los padres no le enseñan a sufrir; sin embargo, aseguró que si a los infantes no se les deja ver el sufrimiento, tampoco aprenden a crecer, porque en la vida real se sufre.

Schujman emitió estas valoraciones al ser entrevistado por los host Samuel Sena y Peter Read, en un episodio de “Codessd El Pódcast”, transmitido por la plataforma digital El Nuevo Diario, tras citar algunas de las herramientas que considera deberían apegarse los padres para blindar la crianza de sus hijos.

“Los primero es armar redes, poner límites, perderle miedo a que nuestros hijos sufran y enseñarles que lo que hacemos tiene consecuencias”, expresó.

Escuela para padres

El especialista en familia detalló que no se trata solo de los niños, porque desde su punto de vista, el tiempo de calidad que acompaña una buena crianza, amerita que los padres también salgan de las pantallas electrónicas.

En ese sentido, reconoció que nadie enseña cómo ser padres, sino que se aprende en el camino, pero aclaró que es una responsabilidad de ellos educar y al mismo tiempo auto educarse en el manejo saludable de las emociones.

Aseguró que al gestionar las emociones todo lo demás fluye solo, ahí es cuando las personas aprende a disfrutar y sufrir.

“Escuelas para padres obligatoria, que no hagan los militares lo que no podemos hacer los padres, enseñémosle a los padres a gestionar las emociones, porque los hijos no nos escuchan todo el tiempo, pero no dejan de mirarnos, somos el espejo”, puntualizó.

Dentro de todas estas declaraciones, aseguró que no todo está perdido y que existe una infinidad de cosas que los progenitores pueden hacer de forma distinta y «¡esta es la buena noticia!».

