Psicóloga recomienda no tomar decisiones importantes bajos efectos del cóctel del enamoramiento

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- La psicóloga Angélica García recomienda a las parejas no tomar decisiones de relativa importancia durante los primeros seis meses de la relación, ya que constituye la etapa del enamoramiento y los explosivos sentimientos que se viven al principio hacen a las personas más propensas a inclinarse por algo que no les convenga.

La conectividad, el brillo en los ojos, el corazón acelerado, los detalles y atenciones son los principales ingrediente de un cóctel que tiene la capacidad de alterar la manera en que las parejas ven la realidad y eso les impide ser objetivas.

“En esa etapa es donde tú idealizas a esa persona, no la vez como realmente es, entonces cunado ya estás con ella dentro de una cada y pasa esa etapa, se van dando una serie de situaciones y comportamientos con los que tú entiendes, que no son los del inicio, ahí puede venir una ruptura”, explicó.

García realizó estas declaraciones al ser entrevistada por la comunicadora Krismeli Brito Padilla en el programa “Con la Dra. Controversia”, transmitido por la plataforma digital El Nuevo Diario TV.

En tal sentido, dijo que es recomendable que durante este periodo de locura de amor, las personas no tomen decisiones que puedan comprometerlas más adelante e invitó a darse tiempo para conocerse.

Indicó que lo ideal es esperar la etapa del reconocimiento, ya que permite identificar fortalezas y debilidades y con en ellas poder tomar decisiones objetivas.

“Te das cuenta de que ya esa persona no es perfecta, ya no la idealizas, te das cuenta de que tiene debilidades, ahí es cuando tú decides si no te conviene”, comentó.

